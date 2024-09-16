Uğurcan böyle istedi!

Uğurcan Çakırbu sezon toplam 17 kurtarışa ulaşırken Beşiktaş karşısında da takımı ayakta tuttu-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır bu sezonki başarılı performansını Beşiktaş karşısında da sürdürüp takımını ayakta tutan isim oldu. 28 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş hücumcularına set çekerken 3 lig maçındaki ilk golünü dün yedi. Bu sezon ceza sahası içinden 9 denemenin sekizinde rakiplere şans tanımayan milli oyuncu ceza sahası dışından da gelen 8 şutta gole engel oldu. %94 kurtarış yüzdesine ulaşan deneyimli eldiven, Süper Lig kariyerinde toplam 59 maçta da gol yemedi.BORDO mavililerin bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden Okay Yokuşlu 2 bin 717 gün sonra iç sahada sevindi. En son Trabzonspor forması ile kendi evinde Nisan 2017'de Beşiktaş ağlarını sarsan Okay, dün yeniden gol sevinci yaşadı.Beşiktaş'ıngolünü atanGedson, "11'e 10 oynamamızarağmen gerekeniyapamadık" dedi. Oyundançıkmasıyla ilgili ise "Herhangi birsıkıntım yok. Kulübede de çok kalitelioyuncular var, onların dakatkı sağlayacağını biliyordum.Yorgunluk yüzünden çıktım"ifadelerinikullandı.