Uğurcan Çakır 11 maçta gol yemedi

Fırtına'nın milli file bekçisi Uğurcan Çakır bu sezon 11 resmi maçta kalesine duvar oldu. Ligde 16 maçın 8'inde gol yemeyen bordo-mavililerde bu müsasakaların ikisinde Muhammet Taha, 6'sında ise Uğurcan Çakır kaledeydi. Uğurcan, Sivasspor ile oynanan Süper Kupa finalinde ve Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor maçlarının yanı sıra Avrupa arenasındaki Kopenhag (0-0), Monaco (4-0) ile Ferençvaros (1-0) maçlarında da gol yemedi ve toplamda 11'e ulaştı.TRABZONSPOR, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ile Başakşehir FK-Adana Demirspor karşılaşmalarında alınacak sonuçları merakla bekliyor. Haftayı Alanya deplasmanında 3 puanla kapatmayı hedefleyen bordo-mavililer, bu iki maçtan çıkacak sonuçlarla da şampiyonluk iddiasını yeniden güçlendirmek istiyor. Trabzonsporlu futbolcular aralarında "Bu fırsat kaçmaz" diyerek Alanya deplasmanında alınacak galibiyetin önemine dikkat çekti.