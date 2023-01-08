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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Uğurcan Çakır 11 maçta gol yemedi

Uğurcan Çakır 11 maçta gol yemedi
Fırtına'nın milli file bekçisi Uğurcan Çakır bu sezon 11 resmi maçta kalesine duvar oldu. Ligde 16 maçın 8'inde gol yemeyen bordo-mavililerde bu müsasakaların ikisinde Muhammet Taha, 6'sında ise Uğurcan Çakır kaledeydi. Uğurcan, Sivasspor ile oynanan Süper Kupa finalinde ve Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor maçlarının yanı sıra Avrupa arenasındaki Kopenhag (0-0), Monaco (4-0) ile Ferençvaros (1-0) maçlarında da gol yemedi ve toplamda 11'e ulaştı.

BU FIRSAT KAÇMAZ!
TRABZONSPOR, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ile Başakşehir FK-Adana Demirspor karşılaşmalarında alınacak sonuçları merakla bekliyor. Haftayı Alanya deplasmanında 3 puanla kapatmayı hedefleyen bordo-mavililer, bu iki maçtan çıkacak sonuçlarla da şampiyonluk iddiasını yeniden güçlendirmek istiyor. Trabzonsporlu futbolcular aralarında "Bu fırsat kaçmaz" diyerek Alanya deplasmanında alınacak galibiyetin önemine dikkat çekti.

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Uğurcan Çakır 11 maçta gol yemedi
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