Uğurcan çılgınlığı!

S.Arabistan ekibi Al-Taawon, Roma ve Nottingham Forest’ın da peşinde olduğu Trabzonsporlu kaleci için ciddi bir rakamı gözden çıkardı
Trabzonspor'da başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Türkiye'den hiçbir teklifi değerlendirmeyeceğiz" açıklamasında bulunduğu milli file bekçisinin adı yurt dışında çok önemli kulüplerle anılmaya başladı. Mourinho'nun çalıştırdığıRoma, 27 yaşındakieldiven için ön görüşme yaptıancak henüz kulübe teklif iletmedi. Nottingham Forest ise geçtiğimiz sezon da gündeminde olan Uğurcan için hamle yapma niyetinde. Bu iki kulübün teklifinin boyutu bilinmezken, devreye Al- Taawon'un da girdiği öğrenildi. Resmi olarakbordo-mavililerinkapısını çalmayahazırlanan Suudiekibinin, tecrübeli kaleciyikadrosuna katma konusundakararlı olduğuve ciddi bir rakamı gözdençıkarabilecekleri gelenhaberler arasında.