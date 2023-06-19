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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Uğurcan çılgınlığı!

YUNUS EMRE SEL
Uğurcan çılgınlığı!

S.Arabistan ekibi Al-Taawon, Roma ve Nottingham Forest’ın da peşinde olduğu Trabzonsporlu kaleci için ciddi bir rakamı gözden çıkardı

Trabzonspor'da başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Türkiye'den hiçbir teklifi değerlendirmeyeceğiz" açıklamasında bulunduğu milli file bekçisinin adı yurt dışında çok önemli kulüplerle anılmaya başladı. Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, 27 yaşındaki eldiven için ön görüşme yaptı ancak henüz kulübe teklif iletmedi. Nottingham Forest ise geçtiğimiz sezon da gündeminde olan Uğurcan için hamle yapma niyetinde. Bu iki kulübün teklifinin boyutu bilinmezken, devreye Al- Taawon'un da girdiği öğrenildi. Resmi olarak bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlanan Suudi ekibinin, tecrübeli kaleciyi kadrosuna katma konusunda kararlı olduğu ve ciddi bir rakamı gözden çıkarabilecekleri gelen haberler arasında.

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Uğurcan çılgınlığı!
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