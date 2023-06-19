Uğurcan çılgınlığı!

rabzonspor'da başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Türkiye'den hiçbir teklifi değerlendirmeyeceğiz" açıklamasında bulunduğu milli file bekçisinin adı yurt dışında çok önemli kulüplerle anılmaya başladı.Nottingham Forest ise geçtiğimiz sezon da gündeminde olan Uğurcan için hamle yapma niyetinde. Bu iki kulübün teklifinin boyutu bilinmezken, devreye Al- Taawon'un da girdiği öğrenildi.