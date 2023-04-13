Uğurcan’dan kritik sözler!

Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisi öncesi takımla ilgili çarpıcı tespitler yaptı. İşte satır başları: Kötü gidişin sorumlusuhepimiziz. Bütün futbolcular, yönetim, hoca, taraftar... İlk başta uyumkonusunda sıkıntılar yaşadık. Başarının en büyük nedeni arkadaşlıktı. Skorların kötü gitmesiyle arkadaşlarla yakın olamıyorsun. Herkes idman bitse de eve gitsek diye düşünüyor. Kulübüm beni göndermek istiyorsa, hangi lig olduğu önemli değil, giderim. Milli Takım'da hangi performansagöre oyuncu oynatılıyor çözemedim. Oynamayanlarorada ilk 11'de. Son dönemde iyiydim, neden kesildiğimi anlamadım."