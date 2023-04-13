Uğurcan’dan kritik sözler!

takım kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisi öncesi takımla ilgili çarpıcı tespitler yaptı. İşte satır başları:Bütün futbolcular, yönetim, hoca, taraftar...Başarının en büyük nedeni arkadaşlıktı.Herkes idman bitse de eve gitsek diye düşünüyor. Kulübüm beni göndermek istiyorsa, hangi lig olduğu önemli değil, giderim.Son dönemde iyiydim, neden kesildiğimi anlamadım."