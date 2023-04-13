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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Uğurcan’dan kritik sözler!

Uğurcan’dan kritik sözler!
Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisi öncesi takımla ilgili çarpıcı tespitler yaptı. İşte satır başları: Kötü gidişin sorumlusu hepimiziz. Bütün futbolcular, yönetim, hoca, taraftar... İlk başta uyum konusunda sıkıntılar yaşadık. Başarının en büyük nedeni arkadaşlıktı. Skorların kötü gitmesiyle arkadaşlarla yakın olamıyorsun. Herkes idman bitse de eve gitsek diye düşünüyor. Kulübüm beni göndermek istiyorsa, hangi lig olduğu önemli değil, giderim. Milli Takım'da hangi performansa göre oyuncu oynatılıyor çözemedim. Oynamayanlar orada ilk 11'de. Son dönemde iyiydim, neden kesildiğimi anlamadım."

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Uğurcan’dan kritik sözler!
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