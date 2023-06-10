Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Umut aşısı!
Giriş Tarihi: 10.6.2023

Umut aşısı!

Umut aşısı!

Ay-Yıldızlı ekibin Letonya ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Sakatlanan Enes ve Cenk’in yokluğunda Umut Bozok ve Umut Nayir milli davet aldı

A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Haziran'da deplasmanda Letonya, 19 Haziran'da da Galler ile Samsun'da oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Stefan Kuntz, sakatlık yaşayan Enes Ünal ve Cenk Tosun'un yokluğunda ileri uç için Umut Bozok ve Umut Nayir'i aday kadroya çağırdı. Gerek görülmesi durumunda A Milli Takım ile birlikte Riva'da kamp yapacak olan 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan isimler kadroya dahil edilecek. Milliler, yarın saat 15.00'ten itibaren toplanacak.

İŞTE ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha-forvet: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu: Ağır yenilgi almadık, anketler kazanacağımızı söylüyordu
ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' yanıtı!
İYİ Parti'li Uğur Poyraz'dan parti içine manifesto: "Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik..."
CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
İşte teslim olan teröristlerin son hali! Sözde elebaşları sefa teröristler sefalet içinde
İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! "Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez"
15 Temmuz kahramanı O müdür terfi aldı!
Nefretlerini de alıp tatile çıktılar bile!
ARKADAŞINA GÖNDER
Umut aşısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA