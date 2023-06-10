Umut aşısı!

A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Haziran'da deplasmanda Letonya, 19 Haziran'da da Galler ile Samsun'da oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Stefan Kuntz, sakatlık yaşayan Enes Ünal ve Cenk Tosun'un yokluğunda ileri uç için Umut Bozok ve Umut Nayir'i aday kadroya çağırdı.Milliler, yarın saat 15.00'ten itibaren toplanacak.Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)Orta saha-forvet: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor)