Umut aşısı!

Ay-Yıldızlı ekibin Letonya ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Sakatlanan Enes ve Cenk’in yokluğunda Umut Bozok ve Umut Nayir milli davet aldı
A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Haziran'da deplasmanda Letonya, 19 Haziran'da da Galler ile Samsun'da oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Stefan Kuntz, sakatlık yaşayan Enes Ünal ve Cenk Tosun'un yokluğunda ileri uç için Umut Bozok ve Umut Nayir'i aday kadroya çağırdı. Gerek görülmesi durumunda AMilli Takım ile birlikte Riva'da kamp yapacakolan 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndanisimler kadroya dahil edilecek. Milliler, yarın saat 15.00'ten itibaren toplanacak.