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Giriş Tarihi: 28.8.2022 09:34 Son Güncelleme: 28.8.2022 09:36

Umut Bozok derbisi Trabzonspor'un

YUNUS EMRE SEL
Umut Bozok derbisi Trabzonspor’un

Trabzonspor, Galatasaray'a transferde golü attı. Fransız kulübü Lorient ile 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşma sağlandı. 25 yaşındaki forvet, Bordo-Mavili takıma 3 yıllık imza atacak.

Süper Lig'de geçen sezon kiralık olarak Kasımpaşa formasını terleten Umut Bozok, ortaya koyduğu performansla adından çok söz ettirmişti. Tecrübeli futbolcu golleriyle büyük takımların transfer listesine de adını yazdırdı. İcardi transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray da B planı olarak Umut'u listeye almıştı.

Ancak bugün oynanacak dev maç öncesi Trabzonspor rakibine golü attı. Bordo-mavili yönetim 25 yaşındaki forvetin transferi için Fransız kulübü Lorient ile 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaştı. Oyuncu ile de prensipte anlaşıldı. Bugün son detaylar konuşulduktan sonra 3 yıllık sözleşmeye imzalar atılacak. Futbolculuğunun yanında siyah kuşak karateci olan, piyano çalan Umut, maçlara da kendini klasik müzik dinleyerek hazırlıyor.

SÜPER LİG'İN SON KRALI
Aslen Yozgatlı olan Umut Dilan Bozok, 19 Eylül 1996 yılında Fransa'nın Saint-Avold kentinde doğdu. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Metz II kulübünde başladı. Daha sonra Consolat'a geçti. Burada 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamladı ve Ligue 2 ekibi Nimes'e 150 bin Euro bonservisle imza attı. Sonraki durağı Lorient oldu. Troyes ve Kasımpaşa'ya kiralandı. Geçen sezon İstanbul ekibiyle 38 maçta fileleri 20 kez havalandırıp Süper Lig'de gol kralı oldu.

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Umut Bozok derbisi Trabzonspor'un
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