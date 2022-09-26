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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Umut’la oynarız

YUNUS EMRE SEL

Trabzonspor’un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, takım arkadaşı Umut Bozok’a övgü yağdırarak, “Onunla çift santrfor oynamak isterim ancak buna hoca karar verecek” dedi

Trabzonspor'un yıldız forveti Maxi Gomez, dünkü idman öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bordo-mavili taraftarların müthiş desteğinden çok mutluluk duyduğunu ve beklentilerin farkında olduğunu söyleyen 'El Toro' (boğa) lakaplı Uruguaylı oyuncu, "Buraya alışmak için adım adım devam etmeye çalışıyorum. Bireysel hedefim Dünya Kupası'nda forma giymek. Trabzonspor'a gelince çok yüksek kalitede oyuncular gördüm. Bu futbolcular arasında yer almak sizi çok yarışmacı kılıyor. Kolay olmayacak başarılı olmak ama Türkiye'nin son şampiyonuna geldim. Geçen seneki şampiyonluk kutlamalarını izledim, muhteşemdi. Bu sene tekrardan aynı şekilde kutlamalar yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili takıma gelir gelmez oynamaya başladığını kaydeden 26 yaşındaki santrfor, "Daha nereye geldiğimi çözemeden, birçok karşılaşmaya çıktım. Ama hangi takıma geldiğimi, büyük bir takıma geldiğimi biliyordum. Umut Bozok harika bir oyuncu ve beraber oynadığınızda sizi rahatlattığını görüyorsunuz. Bence harika bir geleceği olacak. Tabii ki onunla çift santrfor oynamak isterim ancak buna hocamız karar verecek" diye konuştu.

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Umut’la oynarız
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