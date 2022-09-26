Umut’la oynarız

Trabzonspor'un yıldız forveti Maxi Gomez, dünkü idman öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bordo-mavili taraftarların müthiş desteğinden çok mutluluk duyduğunu ve beklentilerin farkında olduğunu söyleyen 'El Toro' (boğa) lakaplı Uruguaylı oyuncu, "Buraya alışmak için adım adım devam etmeye çalışıyorum.Trabzonspor'a gelince çok yüksek kalitede oyuncular gördüm.Kolay olmayacak başarılı olmak ama Türkiye'nin son şampiyonuna geldim.Bu sene tekrardan aynı şekilde kutlamalar yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili takıma gelir gelmez oynamaya başladığını kaydeden 26 yaşındaki santrfor, "Daha nereye geldiğimi çözemeden, birçok karşılaşmaya çıktım.Umut Bozok harika bir oyuncu ve beraber oynadığınızda sizi rahatlattığını görüyorsunuz.Tabii ki onunla çift santrfor oynamak isterim ancak buna hocamız karar verecek" diye konuştu.