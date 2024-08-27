‘Umut’lar tükendi

Trabzonspor'un şampiyonluk sezonunun ardından büyük umutlarla transfer ettiği Umut Bozok, hem bekleneni veremedi hem de bir türlü takımdan ayrılamadı. Yeni sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen ve resmi maçların kadrosuna dahi alınmayan 27 yaşındaki forvetin menajeri kulüp arayışında olsa da bordo-mavililer bonservis bedeli elde etmeden oyuncuyu bırakmaya yanaşmıyor.