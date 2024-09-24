Üzülmekle olmaz toparlanacağız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyun prensiplerinin tamamen çöpe atıldığı bir dönemden geçtiklerini söyledi. Hem fiziksel hem zihinsel olarak toparlanmak zorunda olduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Yetenekli oyuncularımız var. Toparlanacağız. Bütün oyuncular üzgün, hepsi de kendi adına şikayetçi. Bildiği doğruları yapamayınca moral ve güven kaybediliyor.
Maç bittiğinde hayıflanmak, 'Bize yakışmıyor' diyerek günleri geçirmek istemiyorum. Sakatlıklar da var. Temposu tam hazır olmayan arkadaşlar var. Kötü bir dönem geçirdiğimizi söyledim, devam ediyor.
Durum tespiti yapmaktan çok ayağa kalkmak için daha çok istemek durumuna getireceğiz. Birlikte oyunu geliştireceğiz.
Şu anda iyi olmamanın üzüntüsünü yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
SAVİC 1.5 AY YOK
TRABZONSPOR'A Stefan Savic'ten kötü haber geldi. Sol arka adalesinde hamstring zorlanması ve ödem belirlenen Karadağlı stoperle ilgili teknik direktör Şenol Güneş, bilgi verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Savic'in 4-6 hafta olmadığını söylüyorlar. Orsic'in gerginliği vardı. MR'ı çekildi. Bu hafta yok, gelecek hafta bakacağız. Visca'nın sakatlığı var, o da yarından (bugün) itibaren bize katılacak"
dedi.