Üzülmekle olmaz toparlanacağız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyun prensiplerinin tamamen çöpe atıldığı bir dönemden geçtiklerini söyledi. Hem fiziksel hem zihinsel olarak toparlanmak zorunda olduklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Yetenekli oyuncularımız var. Toparlanacağız. Bütün oyuncular üzgün, hepsi de kendi adına şikayetçi.Maç bittiğinde hayıflanmak, 'Bize yakışmıyor' diyerek günleri geçirmek istemiyorum. Sakatlıklar da var.Durum tespiti yapmaktan çok ayağa kalkmak için daha çok istemek durumuna getireceğiz.Şu anda iyi olmamanın üzüntüsünü yaşıyoruz" şeklinde konuştu.TRABZONSPOR'A Stefan Savic'ten kötü haber geldi. Sol arka adalesinde hamstring zorlanması ve ödem belirlenen Karadağlı stoperle ilgili teknik direktör Şenol Güneş, bilgi verdi. Tecrübeli çalıştırıcı,dedi.