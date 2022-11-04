Üzüntü yaşıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, 100. maçı için ise "Aslında ikinci senem doluyor ama üç sezon dolu dolu geçirdik.Çok mutluyum, çünkü taraftar her zaman her yerde bana bu sevgiyi gösterdi. Onlarla iki senedir çok iyi hikâyeler yazıyoruz. Pazar gününden itibaren taraftarımızı burada full şekilde bekliyorum.yorumunu yaptı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo- mavili takımda 100. maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcıya maç öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu plaket verdi.BORDO-MAVILILER bu sezon Avrupa maçlarında iç sahada fırtına gibi esti. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Copenhag ile sahasında berabere kalan Trabzonspordevirirken dün de Ferencvaros engelini aşarak yenilgisiz yoluna devam etti.Karadeniz ekibinin sahaya çıkan ilk 11'i şaşkınlık yarattı. Abdullah Avcı'nın cezalı Maxi Gomez yerine Umut Bozok'u kullanması beklenirken deneyimli çalıştırıcı forvette Yusuf Yazıcı tercihi yaptı. Orta sahada Gbamin yerini Siopis'e bırakırken kanatta Bardhi'nin forması Abdülkadir Ömür'deydi.