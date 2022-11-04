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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Üzüntü yaşıyoruz

Üzüntü yaşıyoruz

Abdullah Avcı: “9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kısmet böyleymiş. Avrupa’da kalmak önemli. Uluslararası seviyede her maçı kazanmak istiyoruz”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yolumuza Konferans Ligi'nde devam ediyoruz. Kısmet böyleymiş. Uluslararası seviyede her maçı kazanmak istiyoruz. Avrupa'da kalmak önemli" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, 100. maçı için ise "Aslında ikinci senem doluyor ama üç sezon dolu dolu geçirdik. Bunun içine 3 tane kupa sığdırdık. Çok mutluyum, çünkü taraftar her zaman her yerde bana bu sevgiyi gösterdi. Onlarla iki senedir çok iyi hikâyeler yazıyoruz. Pazar gününden itibaren taraftarımızı burada full şekilde bekliyorum. Geçen sene nasıl beraber horon oynadıysak 2. şampiyonluk yolunda da herkesi tribüne çağırıyorum" yorumunu yaptı.

AVCI 'DALYA' DEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo- mavili takımda 100. maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcıya maç öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu plaket verdi.

EVİNDE FIRTINA
BORDO-MAVILILER bu sezon Avrupa maçlarında iç sahada fırtına gibi esti. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Copenhag ile sahasında berabere kalan Trabzonspor Kızılyıldız'ı 2-1, Monaco'yu 4-0 devirirken dün de Ferencvaros engelini aşarak yenilgisiz yoluna devam etti.

YUSUF YAZICI FORVETTE
Karadeniz ekibinin sahaya çıkan ilk 11'i şaşkınlık yarattı. Abdullah Avcı'nın cezalı Maxi Gomez yerine Umut Bozok'u kullanması beklenirken deneyimli çalıştırıcı forvette Yusuf Yazıcı tercihi yaptı. Orta sahada Gbamin yerini Siopis'e bırakırken kanatta Bardhi'nin forması Abdülkadir Ömür'deydi.

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