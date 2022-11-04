Üzüntü yaşıyoruz

Abdullah Avcı: “9 puanla gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kısmet böyleymiş. Avrupa’da kalmak önemli. Uluslararası seviyede her maçı kazanmak istiyoruz”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "9 puanla gruptançıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz.Yolumuza Konferans Ligi'ndedevam ediyoruz. Kısmet böyleymiş.Uluslararası seviyede her maçıkazanmak istiyoruz. Avrupa'dakalmak önemli" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, 100. maçı için ise "Aslında ikinci senem doluyor ama üç sezon dolu dolu geçirdik. Bunun içine 3 tanekupa sığdırdık. Çok mutluyum, çünkü taraftar her zaman her yerde bana bu sevgiyi gösterdi. Onlarla iki senedir çok iyi hikâyeler yazıyoruz. Pazar gününden itibaren taraftarımızı burada full şekilde bekliyorum. Geçensene nasıl beraber horon oynadıysak2. şampiyonluk yolunda da herkesi tribüneçağırıyorum" yorumunu yaptı.
AVCI 'DALYA' DEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo- mavili takımda 100. maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcıya maç öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu plaket verdi.
EVİNDE FIRTINA
BORDO-MAVILILER bu sezon Avrupa maçlarında iç sahada fırtına gibi esti. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Copenhag ile sahasında berabere kalan Trabzonspor Kızılyıldız'ı 2-1, Monaco'yu 4-0 devirirken dün de Ferencvaros engelini aşarak yenilgisiz yoluna devam etti.
YUSUF YAZICI FORVETTE
Karadeniz ekibinin sahaya çıkan ilk 11'i şaşkınlık yarattı. Abdullah Avcı'nın cezalı Maxi Gomez yerine Umut Bozok'u kullanması beklenirken deneyimli çalıştırıcı forvette Yusuf Yazıcı tercihi yaptı. Orta sahada Gbamin yerini Siopis'e bırakırken kanatta Bardhi'nin forması Abdülkadir Ömür'deydi.