Vargas&Tolisso Güneş açacak

Devre arasında yapılacak yeni takviyelerle bordo-mavililer üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş de yönetimle sık sık görüşmeler yaparken istediği oyuncuları ve mevkilerinin olduğu raporu başkan Ertuğrul Doğan'a iletti. En az 3 takviye içeren listede takıma direkt katkı sağlayacak kaliteli isimler yer alıyor. Yönetim ise Güneş'in taleplerini yerine getirmekte kararlı.
Transfer listesini mevki olarak parça parça sunan teknik direktör Şenol Güneş'in stoper, 8 numara ve kanat forvet olmak üzere en az 3 takviye istediği, alternatif olarak da forvet hattına, bek bölgesine transfer yapılabileceğini belirttiği öğrenildi.
LYON KÖŞEYE SIKIŞTI
Yönetim kolları hemen sıvarken ilk olarak görüşülen Arjantinli kanat Matias Vargas, 31 Aralık'ta serbest kalacak olması nedeniyle 3.5 milyon Euro talep etti. Bu isimle pazarlıklar sürerken bir diğer temas ise Lyon ve 30 yaşındaki orta sahası Corentin Tolisso ile oldu.
Her iki cephe ile de görüşmeler devam ediyor.
MATIAS VARGAS
Çin Ligi'nde Shanghai Port forması giyen Vargas, Süper Lig'de Adana Demirspor forması ile 38 maçta 5 gol-13 asist ile oynamıştı.
CORENTIN TOLISSO
Lyon ile 2 sezon kontratı bulunan Tolisso, Fransız ekibinde 241 maçta 34 gol atıp 24 asist yaptı.