Vargas&Tolisso Güneş açacak

Devre arasında yapılacak yeni takviyelerle bordo-mavililer üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş de yönetimle sık sık görüşmeler yaparken istediği oyuncuları ve mevkilerinin olduğu raporu başkan Ertuğrul Doğan'a iletti.Transfer listesini mevki olarak parça parça sunan teknik direktör Şenol Güneş'in stoper, 8 numara ve kanat forvet olmak üzere en az 3 takviye istediği, alternatif olarak da forvet hattına, bek bölgesine transfer yapılabileceğini belirttiği öğrenildi.Yönetim kolları hemen sıvarken ilk olarak görüşülen Arjantinli kanat Matias Vargas, 31 Aralık'ta serbest kalacak olması nedeniyle 3.5 milyon Euro talep etti.Her iki cephe ile de görüşmeler devam ediyor.Çin Ligi'nde Shanghai Port forması giyen Vargas, Süper Lig'de Adana Demirspor forması ile 38 maçta 5 gol-13 asist ile oynamıştı.Lyon ile 2 sezon kontratı bulunan Tolisso, Fransız ekibinde 241 maçta 34 gol atıp 24 asist yaptı.