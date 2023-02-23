Vatan için oynayacağız

Trabzonspor, bugün UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Basel'e konuk olacak. 1-0'lık galibiyetin avantajıyla İsviçre'ye giden Fırtına,Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da maç öncesi düzenlediği toplantıda, depremzedelerin yaralarını sarmak için herkesin işini en iyi şekilde yapması gerektiğini söyledi.diyen Avcı, "Konsantrasyonumuz yüksek. Rakibi oyuna sokmadan, oyunu elimize alarak maça başladığımızda burada alacağımız sonuç hem ülke adına hem bizim adımıza sağlıklı olacak. Camia, teknik heyet, tüm takım olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım bunun karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.TRABZONSPOR dün İsviçre'de Türk futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalı taraftarlar da bordo- mavili kafileye destek verdi. Futbolseverler, özellikle teknik direktör Abdullah Avcı ve Bakasetas ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.Evinde oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan Trabzonspor, bu geceki maçta her türlü galibiyet ve beraberlik halinde turu geçen taraf olacak.Basel'in 1 farklı üstünlüklerinde ise maç uzatmaya gidecek.Karadeniz ekibi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. En son Avrupa kupalarında dış saha zaferini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla elde eden Trabzonspor, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.