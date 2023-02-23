Vatan için oynayacağız

“Alacağımız sonuç hem ülke hem bizim adımıza sağlıklı olacak. Camia, teknik heyet, tüm takım en iyisini yapmak için hazırız. Umarım karşılığını alacağız”
Trabzonspor, bugün UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Basel'e konuk olacak. 1-0'lık galibiyetin avantajıyla İsviçre'ye giden Fırtına, turu geçtiğitakdirde tarihindeilk kez Avrupa kupalarındason 16'ya kalacak. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da maç öncesi düzenlediği toplantıda, depremzedelerin yaralarını sarmak için herkesin işini en iyi şekilde yapması gerektiğini söyledi. "Oyununbaşlangıcı son dereceönemli" diyen Avcı, "Konsantrasyonumuz yüksek. Rakibi oyuna sokmadan, oyunu elimize alarak maça başladığımızda burada alacağımız sonuç hem ülke adına hem bizim adımıza sağlıklı olacak. Camia, teknik heyet, tüm takım olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım bunun karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.
YİNE KENETLENDİK
TRABZONSPOR dün İsviçre'de Türk futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalı taraftarlar da bordo- mavili kafileye destek verdi. Futbolseverler, özellikle teknik direktör Abdullah Avcı ve Bakasetas ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
TRABZONSPOR NASIL TURLAR?
Evinde oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan Trabzonspor, bu geceki maçta her türlü galibiyet ve beraberlik halinde turu geçen taraf olacak. Ancakbordo-mavililer sahadanen az 2 farklı skor ile mağlupayrılırsa Avrupa'yaveda edecek. Basel'in 1 farklı üstünlüklerinde ise maç uzatmaya gidecek.
BİTSİN BU HASRETİ
Karadeniz ekibi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. En son Avrupa kupalarında dış saha zaferini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla elde eden Trabzonspor, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.