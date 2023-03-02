Visca forma istiyor, son karar Avcı’da

Sakatlık anlamında Trabzonspor'da şanssız bir sezon geçiren Edin Visca, formasına kavuşmak için gün sayıyor. Köprücük kemiğinin kırılmasının ardından 2 ayda sahalara dönen ve bir süredir takımla çalışan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, giderek tempoyu artırdı.yarın oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde sahada olmak için teknik heyetle görüşme gerçekleştirdi. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten futbolcu, hocasına ilk 11'de oynayabileceğini söyledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sağlık ekibiyle fikir alışverişinde bulunduktan sonra net kararını vereceği kaydedildi.