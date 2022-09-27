Visca geri dönüyor

Trabzonspor'da Edin Visca'nın kolunda meydana gelen kırık sonrası sağ kanatta sürekli bir arayış içerisine girildi. Bu arayışta istenilen verim bir türlü alınamadı ve teknik ekibin gözü hep Edin Visca'yı aradı.Kolundaki kırığın kaynama sürecinin de tamamlanmasının ardından tecrübeli kanat oyuncusu için belirlenen geri dönüş zamanı 4 hafta. Bu süreye kadar bel altı bölgesi için çalışmalar yapacak olan Visca'nın, 4 hafta sonunda saha çalışmalarına başlayabileceği ve