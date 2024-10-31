Visca için tarih vakti

Trabzonspor'un
Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak zorlu karşılaşmada gol bulması halinde 100. golüne ulaşarak "dalya" sevinci yaşayacak. 2011-2012 sezonunda Zeljeznicar'dan Başakşehir'e transfer olan ve burada 10 yılı aşkın süre geçiren Visca, 2021- 2022 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a katıldı.
Türkiye'de geçirdiği 14. sezonda Türk futbolunun en istikrarlı ve etkili isimlerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.
İÇ SAHADA GOLCÜ
TRABZONSPOR
, ligde geride kalan 9 maç sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti.
Bordomavililer, sahasında Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında 1'er, Bellona Kayserispor müsabakasında 2, Konyaspor karşılaşmasında da 3 gol buldu. Karadeniz ekibi, deplasmanda Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarında ise 1'er defa rakip fileleri havalandırdı.