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Giriş Tarihi: 31.10.2024

Visca için tarih vakti

Visca için tarih vakti
Trabzonspor'un Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak zorlu karşılaşmada gol bulması halinde 100. golüne ulaşarak "dalya" sevinci yaşayacak. 2011-2012 sezonunda Zeljeznicar'dan Başakşehir'e transfer olan ve burada 10 yılı aşkın süre geçiren Visca, 2021- 2022 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a katıldı. Türkiye'de geçirdiği 14. sezonda Türk futbolunun en istikrarlı ve etkili isimlerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.

İÇ SAHADA GOLCÜ
TRABZONSPOR, ligde geride kalan 9 maç sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti. Bordomavililer, sahasında Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında 1'er, Bellona Kayserispor müsabakasında 2, Konyaspor karşılaşmasında da 3 gol buldu. Karadeniz ekibi, deplasmanda Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarında ise 1'er defa rakip fileleri havalandırdı.

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Visca için tarih vakti
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