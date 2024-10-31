Visca için tarih vakti

Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak zorlu karşılaşmada gol bulması halinde 100. golüne ulaşarak "dalya" sevinci yaşayacak.Türkiye'de geçirdiği 14. sezonda Türk futbolunun en istikrarlı ve etkili isimlerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor., ligde geride kalanBordomavililer, sahasında Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında 1'er, Bellona Kayserispor müsabakasında 2, Konyaspor karşılaşmasında da 3 gol buldu.