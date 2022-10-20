Visca sevinci

12 Ağustos’ta kolu kırılan tecrübeli futbolcu, 68 gün aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor. Kasım kampında hazır hale gelecek
Trabzonspor'da sezon başından itibaren aksayan sağ kanat için geri sayıma geçildi. 12 Ağustos'takiHatayspor maçında kolukırılan ve ameliyat masasınayatan Edin Visca'dan sevindirici haber geldi. Boşnak yıldız, 68 günlük aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor. Trabzon'a gelen Visca'nın ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacağı ardından kademeli olarak antrenman temposunu artıracağı belirtildi. Teknik ekip,kasım ayında Antalya'dayapılacak olan kamptaVisca'nın oynayacak seviyeye gelmesiniplanlıyor. Futbolcunun da sahaya çıkmak için sabırsızlandığı belirtildi.