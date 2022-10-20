Visca sevinci

rabzonspor'da sezon başından itibaren aksayan sağ kanat için geri sayıma geçildi.Edin Visca'dan sevindirici haber geldi. Boşnak yıldız, 68 günlük aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor. Trabzon'a gelen Visca'nın ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacağı ardından kademeli olarak antrenman temposunu artıracağı belirtildi.Futbolcunun da sahaya çıkmak için sabırsızlandığı belirtildi.