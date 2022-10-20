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Giriş Tarihi: 21.10.2022

Visca sevinci

YUNUS EMRE SEL
Visca sevinci

12 Ağustos’ta kolu kırılan tecrübeli futbolcu, 68 gün aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor. Kasım kampında hazır hale gelecek

Trabzonspor'da sezon başından itibaren aksayan sağ kanat için geri sayıma geçildi. 12 Ağustos'taki Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatan Edin Visca'dan sevindirici haber geldi. Boşnak yıldız, 68 günlük aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor. Trabzon'a gelen Visca'nın ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacağı ardından kademeli olarak antrenman temposunu artıracağı belirtildi. Teknik ekip, kasım ayında Antalya'da yapılacak olan kampta Visca'nın oynayacak seviyeye gelmesini planlıyor. Futbolcunun da sahaya çıkmak için sabırsızlandığı belirtildi.

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Visca sevinci
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