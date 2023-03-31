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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Vitor Hugo Bahia’da

Vitor Hugo Bahia’da

31 yaşındaki stoper, 2 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle ülkesine döndü.

Trabzonspor'un 2020'de 3.2 milyon Euro'ya Palmeiras'tan aldığı Vitor Hugo, ülkesine geri döndü. 31 yaşındaki oyuncu, 2 milyon Euro bonservis karşılığında Bahia kulübü ile anlaşırken başarılı stoper de şampiyonluk kazanan kadronun kilit isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Bordomavili formayı 99 kez sırtına geçiren Sambacı 9 gol, 1 asist üretti. Vitor Hugo ayrılırken 3 aylık alacağını yani toplamda 390 bin Euro'yu (8 milyon 150 bin TL) kulübe bıraktı. Oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a dönecek ve ailesini alıp şehre veda edecek

BRUNO PERES DE YOLCU
TRABZONSPOR'UN 33 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Bruno Peres'in de ülkesinde 3 Nisan tarihinde sona erecek olan transfer dönemine kadar, Brezilya'ya dönebileceği öğrenildi. 1 Temmuz 2021'de Roma'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve 1 sezon daha sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu için ülkesinde görüşmeler yapan menajeri, kısa süre içinde Trabzonspor yönetimine başvuracak.

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Vitor Hugo Bahia’da
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