Vitor Hugo Bahia’da

Trabzonspor'un 2020'de 3.2 milyon Euro'ya Palmeiras'tan aldığı Vitor Hugo, ülkesine geri döndü.başarılı stoper de şampiyonluk kazanan kadronun kilit isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Bordomavili formayı 99 kez sırtına geçiren Sambacı 9 gol, 1 asist üretti.Oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a dönecek ve ailesini alıp şehre veda edecekTRABZONSPOR'UN 33 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Bruno Peres'in de ülkesinde 3 Nisan tarihinde sona erecek olan transfer dönemine kadar, Brezilya'ya dönebileceği öğrenildi. 1 Temmuz 2021'de Roma'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve 1 sezon daha sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu için ülkesinde görüşmeler yapan menajeri, kısa süre içinde Trabzonspor yönetimine başvuracak.