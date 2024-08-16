Viyana bozgunu!

Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek Trabzon'un ilk maçı 22 Ağustos'ta
BİR TEK UĞURCAN!
Trabzonspor adına dün sahanın en çok çalışan ismi Uğurcan Çakır'dı. Milli kaleci kalesinde iki gol görmesine rağmen
3'ü ilk yarıda, 4'ü ikinci devrede olmak üzere toplamda 7 tehlikeli pozisyonda kalesine duvar ördü.
Dün gece Uğurcan ayakta kalmasa, bordo-mavililer tarihi fark yiyecekti.
3 MAÇTIR KAYIP!
Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde galibiyete hasret kaldı. Sadece UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok'u iki maçta yenen bordo-mavililer sonrasındaki 3 karşılaşmada 2 yenilgi, bir beraberlik aldı
RAKİP ST. GALLEN
Polonya
ekibi Slask Wroclaw'a rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçı 2-0 kazanan İsviçre temsilcisi St. Gallen, Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off'taki rakibi oldu. 22 Ağustos'taki ilk karşılaşma deplasmanda oynanacak.
HEDEFE AVCI OTURDU
Trabzonspor'un her iki maçta da Rapid Wien'e yenilmesi ve Avrupa Ligi'ne veda edilmesi bordo-mavili taraftarları isyan ettirdi. Hedefte Abdullah Avcı vardı. Sosyal medyada, "Kadromuz yanlış.", "Visca gibi bir yıldız nasıl kulübede oturur.", "Yaptığımız transferlerin bir faydası yok. Bu takım ligde de hedefe ulaşamaz." "3 resmi maçta bir gol bile atamadık."
yorumları vardı. Avcı maçtan bir gün önce yaptığı basın toplantısında kendisine yapılan eleştiriler için "Organize bir kötülükle karşı karşıyayız" demişti.
MANAJ HAMLESİ
Sivasspor formasıyla geçen sezon 36 resmi maçta 22 gol-3 asistlik performansıyla
dikkat
çeken Rey Manaj, Trabzonspor'un
radarında... Bordo-mavili yönetim, 27 yaşındaki Arnavut santrfor için ilk girişimini yaptı.
Sivasspor kulübüne para artı takas teklifinde bulunan
Trabzonspor,
henüz istediği yanıtı alamadı. Sivasspor'un Manaj'ı satmayı düşündüğü ancak talep ettiği rakamların oldukça yüksek olduğu belirtildi.
Fırtına'nın mevcut yabancı kontenjanında
yer açmak için Fountas, Teklic
gibi isimlerin yanı sıra Umut Bozok'u da
Sivas'a takasla önerdiği iddia edildi.