Viyana bozgunu!

Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek Trabzon'un ilk maçı 22 Ağustos'taTrabzonspor adına dün sahanın en çok çalışan ismi Uğurcan Çakır'dı.3'ü ilk yarıda, 4'ü ikinci devrede olmak üzereDün gece Uğurcan ayakta kalmasa, bordo-mavililer tarihi fark yiyecekti.Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde galibiyete hasret kaldı. Sadece UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok'u iki maçta yenen bordo-mavililer sonrasındaki 3 karşılaşmada 2 yenilgi, bir beraberlik aldıekibi Slask Wroclaw'a rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçı 2-0 kazanan İsviçre temsilcisi St. Gallen, Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off'taki rakibi oldu.Trabzonspor'un her iki maçta da Rapid Wien'e yenilmesi ve Avrupa Ligi'ne veda edilmesi bordo-mavili taraftarları isyan ettirdi. Hedefte Abdullah Avcı vardı. Sosyal medyada,yorumları vardı. Avcı maçtan bir gün önce yaptığı basın toplantısında kendisine yapılan eleştiriler için "Organize bir kötülükle karşı karşıyayız" demişti.Sivasspor formasıyla geçen sezondikkatçeken Rey Manaj, Trabzonspor'unradarında... Bordo-mavili yönetim,Sivasspor kulübüneTrabzonspor,henüz istediği yanıtı alamadı.Fırtına'nın mevcut yabancı kontenjanındayer açmak için Fountas, Teklicgibi isimlerin yanı sıra Umut Bozok'u daSivas'a takasla önerdiği iddia edildi.