Yapılacak çok ış var

Bjelica: “Takım olarak istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. Nedenlerini araştırıp çözüme kavuşturacağız.”
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı. Hırvat hoca, Sivas'ı tebrik ederken sözlerini şöyle sürdürdü: "Penaltı ve kırmızı karttan sonra takım olarak istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. 5-3-1'e döndük ama olmadı. Nedenlerini araştırıp, çözüme kavuşturacağız. Yapacağımız çok iş var. Zamana ihtiyacımız olacak. Hem geleceksene kullanabileceğimiz oyuncularıtespit edeceğiz hem de hedefimiz olan 4. sıraya ulaşmaya çalışacağız."