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Giriş Tarihi: 21.4.2023

Yapılacak çok ış var

YUNUS EMRE SEL
Yapılacak çok ış var

Bjelica: “Takım olarak istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. Nedenlerini araştırıp çözüme kavuşturacağız.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı. Hırvat hoca, Sivas'ı tebrik ederken sözlerini şöyle sürdürdü: "Penaltı ve kırmızı karttan sonra takım olarak istediğimiz mücadeleyi gösteremedik. 5-3-1'e döndük ama olmadı. Nedenlerini araştırıp, çözüme kavuşturacağız. Yapacağımız çok iş var. Zamana ihtiyacımız olacak. Hem gelecek sene kullanabileceğimiz oyuncuları tespit edeceğiz hem de hedefimiz olan 4. sıraya ulaşmaya çalışacağız."

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Yapılacak çok ış var
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