Yarışta olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Giresunspor'u farklı yendikleri maç sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Rakibin analizini yaptığımızda bekleyeceklerini ve geçiş kovalayacaklarını biliyorduk. Diamond modeline döndük, hatta 4-4- 2'ye döndük. İlk yarıda daha önce koparabilirdik.Bir maç kazandık. Biz yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da. Yine söylüyorum, bize transfer değil taraftar lazım."STOPERDE kart cezalısı olan Bartra'nın yerine 11'de forma bulan Gbamin karşılaşma sonrası skoru daha erken bulmaları gerektiğini söyledi: "Oyunun ilk yarısını ve ikinci yarısını kontrol edebildik. İlk 20 dakikada maçı bitirebilirdik ama yapamadık. Rakibimize neredeyse hiç fırsat tanımadık. Hangisi daha zevkli derseniz takımda oynamak derim. Saha içinde olduğum her anda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki maçta da 3 puanı almak için mücadele edeceğiz."GIRESUNSPOR'UN 28 yaşındaki kalecisi Onurcan Piri dün 3 gol yemesine rağmen farkın artmasını önleyen isimdi.Onurcan bu sezon forma giydiği 16 Süper Lig maçında kalesinde 25 gol gördü.GIRESUNSPOR bu sezon deplasmanda 9 maça çıkarken sadece iki kez kazandı.Dış sahadaki 4 mücadeleyi kaybederken, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bu aradaİstanbul ve Fenerbahçe'yi mağlup eden, Hatay'la berabere kalıp, Gaziantep'i deviren