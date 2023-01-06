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Giriş Tarihi: 6.1.2023

Yarışta olacağız

YUNUS EMRE SEL
Yarışta olacağız

Avcı: Bir maç kazandık. Biz yarışın içinde olacağız. Yine söylüyorum bize transfer değil taraftar lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Giresunspor'u farklı yendikleri maç sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Karşımızda ligin iki büyük takımını İstanbul'da yenmiş bir takım vardı. Rakibin analizini yaptığımızda bekleyeceklerini ve geçiş kovalayacaklarını biliyorduk. Diamond modeline döndük, hatta 4-4- 2'ye döndük. İlk yarıda daha önce koparabilirdik. Zihinsel yorgunluk sonrası bu adım önemliydi. Bir maç kazandık. Biz yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da. Yine söylüyorum, bize transfer değil taraftar lazım."

'İLK YARI BİTİRMELİYDİK'
STOPERDE kart cezalısı olan Bartra'nın yerine 11'de forma bulan Gbamin karşılaşma sonrası skoru daha erken bulmaları gerektiğini söyledi: "Oyunun ilk yarısını ve ikinci yarısını kontrol edebildik. İlk 20 dakikada maçı bitirebilirdik ama yapamadık. Rakibimize neredeyse hiç fırsat tanımadık. Hangisi daha zevkli derseniz takımda oynamak derim. Saha içinde olduğum her anda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki maçta da 3 puanı almak için mücadele edeceğiz."

ONURCAN PIRI FARKI ÖNLEDİ
GIRESUNSPOR'UN 28 yaşındaki kalecisi Onurcan Piri dün 3 gol yemesine rağmen farkın artmasını önleyen isimdi. Kalesine gelen 9 şutta 6 kurtarışa imza attı ve yüzde 66.7'lik kurtarış oranı tutturdu. Onurcan bu sezon forma giydiği 16 Süper Lig maçında kalesinde 25 gol gördü.


DIŞ SAHADA SADECE FB İLE GS'Yİ YENDİ!
GIRESUNSPOR bu sezon deplasmanda 9 maça çıkarken sadece iki kez kazandı. Bu galibiyetleri de Galatasaray (1-0) ve Fenerbahçe'ye (2-1) karşı aldı. Dış sahadaki 4 mücadeleyi kaybederken, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bu arada son 4 maçında İstanbul ve Fenerbahçe'yi mağlup eden, Hatay'la berabere kalıp, Gaziantep'i deviren yeşil-beyazlıların yenilmezlik serisi bitti.

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