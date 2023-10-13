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Giriş Tarihi: 13.10.2023

Yeni gelmedim geri geldim

YUNUS EMRE SEL
Yeni gelmedim geri geldim

Trabzonspor ile yeniden buluşan Abdullah Avcı, “Bıraktığımız yerden daha iyisini yapacağız” dedi ve camiaya moral verdi

Fırtına'ya tarihi şampiyonluğu kazandıran Abdullah Avcı yeniden takımın başına geçerken mesajları ile de camiaya seslendi. "Yeni gelmedim, geri geldim" diyerek hırsını gösteren tecrübeli çalıştırıcı, "7 aylık bir süreç... Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular... Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa, Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa biz bulunmak istiyoruz. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz. Ekibimle yüksek enerji ile beraber start vereceğiz. Trabzonspor'a ilk imza attığım günden bu yana 10 Kasım'da 3 yıl olacak. Hep güzel duygular yaşadık" ifadelerini kullandı.




BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI
60 yaşındaki teknik adamın boş mukaveleye imza attığı açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır."

38 MİLYON TL ALACAK
Trabzonspor serüveni 6 ay süren Nenad Bjelica ile resmi olarak yollar ayrıldı. Hırvat teknik adama, 2 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığındaki 1.3 milyon Euro (Yaklaşık 38 milyon TL) 2 taksit halinde ödenecek. Öte yandan Hırvat basınına konuşan Bjelica "Trabzonspor'un tüm hedeflerine kavuşmasını diliyorum" derken Glasgow kulübü ile de temasta olduğu iddia edildi.

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