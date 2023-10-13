Yeni gelmedim geri geldim

Fırtına'ya tarihi şampiyonluğu kazandıran Abdullah Avcı yeniden takımın başına geçerken mesajları ile de camiaya seslendi.diyerek hırsını gösteren tecrübeli çalıştırıcı, "7 aylık bir süreç... Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular... Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa, Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa biz bulunmak istiyoruz. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz. Ekibimle yüksek enerji ile beraber start vereceğiz.Hep güzel duygular yaşadık" ifadelerini kullandı.60 yaşındaki teknik adamın boş mukaveleye imza attığı açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır."serüveni 6 ay süren Nenad Bjelica ile resmi olarak yollar ayrıldı. Hırvat teknik adama, 2 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığındaki 1.3 milyon Euro (Yaklaşık 38 milyon TL) 2 taksit halinde ödenecek. Öte yandan Hırvat basınına konuşan Bjelicaderkenkulübü ile de temasta olduğu iddia edildi.