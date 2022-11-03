Yeni hikâyeyi hep beraber yazacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Trezeguet, Ferencvaros maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakiplerini yenerek Avrupa'da devam etmek istediklerini belirten Avcı, "Maçı kazanmayı ve ülke puanına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.dedi. Grupta Monaco'nun bir tık önde favori gözükmesine rağmen Ferencvaros'un bir üst turu garantilediğini vurgulayan deneyimli hoca, "Geniş bir oyuncu kadroları var. Rotasyon yapmaları onlar için dezavantaj olmaz" dedi. Dünya Kupası arasından sonra daha iyi olacaklarını da belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kasım ayında eksiklerimizi tamamlayabilmek, daha hızlı koşular yapabilmek için çalışıyoruz. Bu seneki hikâyeyi yazabilmek,o müthiş taraftara çok ihtiyacımız var."UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki son maçında lider Ferencvaros'u konuk edecek olan Trabzonspor'un, son 32'ye kalması için rakibini yenmesi, Monaco-Kızılyıldız karşılaşmasının ise berabere bitmesi veya Kızılyıldız'ın, Fransız ekibini bordo-mavililerden daha az gol atarak devirmesi şart. Aksi bir durumda Fırtına'nın yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmesi için grup üçüncüsü olması gerekiyor. Bu akşam oynanacak iki maç sonunda Trabzonspor'un az da olsa Avrupa defterini kapatma ihtimali bulunuyor.