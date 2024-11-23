Yeni Tandem: Batagov&Hüseyin

Ligdeoynadığı son üç maçı kaybeden ve Adana Demirspor karşılamasını çıkış olarak gören Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in, savunmada kimlere şans tanıyacağı merakla bekleniyor. Sakatlığından dolayı tedirginlik yaşayan Savic ve antrenmanlara yeni başlayan Serdar Saatçı, bu mücadelede de forma giyemeyecek. İki ismin yanı sıra Denswil'in kadro dışı bırakılması, teknik heyetin alternatiflerini sınırladı. Güneş'in, Hüseyin Türkmen ve Batagov tandemi üzerinde durduğu öğrenildi. Bu arada kart cezalısı Pedro Malheiro'nun yerine ise sağ bekte Ozan Tufan'ın görev yapması bekleniyor.