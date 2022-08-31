Yeni transfer Umut Bozok Trabzon’a geldi!

Burada açıklamada bulunan Umut Bozok, bugün kedisi için çok özel ve güzel bir gün olduğunu belirterek, "Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene ligi gol kralı olarak bitirdim, inşallah bu sezon da şampiyon olarak bitireceğiz. Hedefim öncelikle şampiyonluk, sonra en çok gol atmak." dedi.

Umut Bozok, heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İlk maçımızı merakla bekliyorum. Çok mutluyum. Fazla diyecek bir şey yok." diye konuştu.