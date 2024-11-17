Yeniden Onuachu!

Trabzonspor'da 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak olan seçimli olağan genel kurula tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte devre arasındaki transfer planını netleştirdi.Bu sayıya yapılacak eklemelerle yabancı kontenjanında yer açılacak.Ayrıca sezon başında tüm uğraşlarına rağmen Southampton'ı ikna edemediği için Paul Onuachu'yu kadrosuna katamayan bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızı yeniden gündemine aldı. İngiliz ekibine daha önce olduğu gibi bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerilecek. Oyuncunun da Trabzonspor'a gelme isteğini Southampton yönetimine ileteceği belirtildi.