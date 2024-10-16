Yeniden Orban

Trabzonspor'un yaz döneminde kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Gift Orban ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.Bu gelişmenin ardından bordo-mavililerin yeniden harekete geçerek, bir kez daha Nijeryalı santrfor için girişimde bulunma kararı aldığı öğrenildi. Hızlı hücumlarda ve dar alandaki top kontrolüyle fark yaratabilen 22 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği belirtildi.