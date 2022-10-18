Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Yenilmez Avcı
Giriş Tarihi: 18.10.2022

Yenilmez Avcı

YUNUS EMRE SEL
Yenilmez Avcı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla oynadığı 25 maçta sadece 3 kez yenildi, 13 galibiyet, 9 tane de beraberlik ald

Süper Lig'de haftayı Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak kapatan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi. Avcı, 2020-2021 sezonunun 9'uncu haftasında göreve geldiği Trabzonspor'da, İstanbul temsilcileri ile 25 kez karşılaştı. Fırtına, bu müsabakalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik, 3 tane de yenilgi yaşadı.

ABDULLAH AVCI'DAN ÖNCE 4'TE 0 ÇEKTİ
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda ise 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı. Söz konusu yenilgi de ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğun garantilendiği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşandı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

İKİ MAĞLUBİYET DE SAHASINDA GELDİ
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Bu iki mağlubiyetin de Trabzon'da gelmesi ise dikkat çekici. Bordo-mavililer, Avcı döneminde üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş açıklama! Büyük müjdelerimiz var: 28 Ekim'de Başkan Erdoğan açıklayacak
Son dakika: 52 madde TBMM'de kabul edildi! Kovid maske cezaları ve KYK kredi faizleri siliniyor
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'dost ateşi': Etrafında haddinden fazla Amerikancı var
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari ücret zammı açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
Billur Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı kaç yaşında, nereli?
ABD'yle kritik görüşme! Türkiye'den F-16 mesajı
Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir, en çok hangi burç etkilenecek?
Son dakika: Rusya'da savaş uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenilmez Avcı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA