Yenilmez Avcı

Süper Lig'de haftayı Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak kapatan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi. Avcı, 2020-2021 sezonunun 9'uncu haftasında göreve geldiği Trabzonspor'da, İstanbul temsilcileri ile 25 kez karşılaştı.Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda ise 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştı.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.Bordo-mavililer, Avcı döneminde üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da hiç kaybetmedi.