Yetenek fabrikası kuracağız

"Öyle bir sistem hayal ediyorum ki dünyanın birçok ülkesinden çok genç yaşta yetenekler Trabzon'a gelip tesislerimizde eğitim alsın ve Trabzon bu işin merkezi olarak dünyada bilinsin" Trabzon'da çok kullanılan bir terim vardır: Dik oyna. Horon tepmenin kuralından gelir. Yüzün hep karşıya bakacak. Bjelica da böyle. Tam aradığımız kişiydi. Birlikte kupalar kaldıracağız"
Uzun aradan sonra biten şampiyonluk hasreti ve sonrasında yaşanan hüsran… Trabzonspor'da geride kalan sezon; taraftar ve camia için büyük hayal kırıklığı oldu. Bu süreçte değişen yönetim ve teknik adamla birlikte bordo-mavililer şimdi yeni bir yolculuğa yelken açıyor. SABAHSpor, Trabzonspor BaşkanıErtuğrul Doğan ile bundan sonrayapmak istediklerini konuştu. İşteDoğan'ın ağzından gelecek sezonunplanları…
GEÇMİŞE TAKILIP KALAMAYIZ
Bir önceki sezon başarıyı zirvede yaşarken, bu yıl maalesef istediğimiz organizasyonu sağlayamadık. Sonuçlar mutlu etmedi. Başarıyı herkes sahiplenir. Ancak başarısızlıkta o 'sahiplenenleri' ortalıkta göremezsiniz. Ertuğrul Doğan olarakasla böyle bir yapıda insan değilim.Geçen yıl nasıl başarıda varisem bu yıl da başarısızlıktavarım ve evet, doğru bir organizasyonsağlayamadık. Başkan gitti, hoca gitti, neler yaşandı, neler oldu buralara hiç girmeyeceğim. Yaşandı ve bitti. Geçmişe takılıp kalmayacağım.Önümüze bakacağız.Yapacak çok işimiz var.
BJELİCA'YA İNANDIM, ARKASINDAYIM
ABDULLAH Avcı, ayrılma kararını bildirdiğinde, 'Bırakma, iyi günde nasıl berabersek kötü günde de yola devam edelim' dedim. Ancak o kararında ısrar etti. BunuTrabzonspor'un önünü açmak içinyaptığını düşünüyorum. Günün birinde yollarımız yeniden kesişecektir. Lakin yakın gelecekte değil. Teknikdirektörümüz Bjelica ile uzunbir yolculuğa çıkmayı ve müzemizeonunla birlikte birkaç kupa dahaeklemeyi planlıyoruz. Ona inandım ve arkasında duracağım. TRABZON insanının özel bir karakteri vardır. Bizler, inandığı şeylerden vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan insanlarız. Trabzon'da çok kullanılan bir terim vardır: Dik oyna! Horon tepmenin kuralından gelir. Dik duracaksın,yüzün tam karşıyabakacak. Çoğu zaman, 'Takım dik oynasın, kaybetse de olur' derler. Hocayı belirlerken şehrin, taraftarın, yönetimin DNA'sı ile uyumlu biri olması temel kriterimizdi. Bjelica,bu açılardan baktığınızdatam aradığımızkişiydi.
TÜRKİYE'NİN ÖRNEK KULÜBÜ OLACAĞIZ
BJELICA'NIN en güçlü yönlerinden biri, genç yetenekler keşfedip üst düzey profesyonel futbolcu haline getirebilmesi. Başkanlık koltuğunu devraldığımdan beri hayalim, Trabzon'da bir yetenek fabrikası kurabilmek. Öyle bir sistem hayalediyorum ki dünyanın birçok ülkesindençok genç yaşta yeteneklerTrabzon'a gelip tesislerimizde hocalarımız,beslenme uzmanlarımız,mentörlerimiz tarafından eğitilsin,köklü yabancı kulüplerle iş birliğiiçerisinde çok amaçlı bir futbol eğitimialsın ve Trabzonbu işin merkezi olarakdünyada bilinsin. İnşallah bunu başaracağız. KALICI başarı istiyorsak, Trabzonspor'un ekonomisini sürdürülebilir hale getirmeliyiz. En büyük hedefimiz,Trabzonspor'umaddi ve manevi anlamdaTürkiye'nin örnek kulübühaline getirmek.
PARÇALANMAYALIM, BİRLEŞELİM
TRABZONSPOR taraftarından ricam, ne olursa olsun takımımızın yanında dursunlar. Şampiyonlukların yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Ayrılmayalım, birleşelim. Parçalanmayalım, bütünleşelim. SÜRDÜRÜLEBILIR bir sportif başarı için sürdürülebilir mali yapı şart. Bunu kurabilmek için birkaç yol var. Bunlardan ilki ve en önemlisi, emlak konut modeli. Kartal'daki tesislerimizi değerlendirmek üzere düğmeye bastık.
BARTRAGİRONAYOLCUSU
Trabzonspor'un İspanyol stoperi Bartra için ülkesinin takımlarından Girona'nın devreye girdiği iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcunun da istekli olduğu ve transferin gerçekleşebileceği aktarıldı.
PETKOVİC VE ORSİC İÇİN HAMLE
Trabzosnpor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın, "İkisini alabilirsek bu takım için çok iyi bir şey yapmış oluruz" dediği Bruno Petkovic ve Mislav Orsic için düğmeye basıldı. Bordo-mavili yetkililerin, Hırvat oyuncuların transferini çözebilmek adına Hırvatistan'a gittiği öğrenildi. 28 yaşındakisantrfor Petkovic, DinamoZagreb forması giyiyor. 30 yaşındaki sol kanat Orsic'in ise Southampton ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.