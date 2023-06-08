Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Yetenek fabrikası kuracağız
Giriş Tarihi: 8.6.2023

Yetenek fabrikası kuracağız

YUNUS EMRE SEL
Yetenek fabrikası kuracağız

"Öyle bir sistem hayal ediyorum ki dünyanın birçok ülkesinden çok genç yaşta yetenekler Trabzon'a gelip tesislerimizde eğitim alsın ve Trabzon bu işin merkezi olarak dünyada bilinsin" Trabzon'da çok kullanılan bir terim vardır: Dik oyna. Horon tepmenin kuralından gelir. Yüzün hep karşıya bakacak. Bjelica da böyle. Tam aradığımız kişiydi. Birlikte kupalar kaldıracağız"

Uzun aradan sonra biten şampiyonluk hasreti ve sonrasında yaşanan hüsran… Trabzonspor'da geride kalan sezon; taraftar ve camia için büyük hayal kırıklığı oldu. Bu süreçte değişen yönetim ve teknik adamla birlikte bordo-mavililer şimdi yeni bir yolculuğa yelken açıyor. SABAH Spor, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bundan sonra yapmak istediklerini konuştu. İşte Doğan'ın ağzından gelecek sezonun planları…

GEÇMİŞE TAKILIP KALAMAYIZ

Bir önceki sezon başarıyı zirvede yaşarken, bu yıl maalesef istediğimiz organizasyonu sağlayamadık. Sonuçlar mutlu etmedi. Başarıyı herkes sahiplenir. Ancak başarısızlıkta o 'sahiplenenleri' ortalıkta göremezsiniz. Ertuğrul Doğan olarak asla böyle bir yapıda insan değilim. Geçen yıl nasıl başarıda var isem bu yıl da başarısızlıkta varım ve evet, doğru bir organizasyon sağlayamadık. Başkan gitti, hoca gitti, neler yaşandı, neler oldu buralara hiç girmeyeceğim. Yaşandı ve bitti. Geçmişe takılıp kalmayacağım. Önümüze bakacağız. Yapacak çok işimiz var.




BJELİCA'YA İNANDIM, ARKASINDAYIM

ABDULLAH Avcı, ayrılma kararını bildirdiğinde, 'Bırakma, iyi günde nasıl berabersek kötü günde de yola devam edelim' dedim. Ancak o kararında ısrar etti. Bunu Trabzonspor'un önünü açmak için yaptığını düşünüyorum. Günün birinde yollarımız yeniden kesişecektir. Lakin yakın gelecekte değil. Teknik direktörümüz Bjelica ile uzun bir yolculuğa çıkmayı ve müzemize onunla birlikte birkaç kupa daha eklemeyi planlıyoruz. Ona inandım ve arkasında duracağım.
TRABZON insanının özel bir karakteri vardır. Bizler, inandığı şeylerden vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan insanlarız. Trabzon'da çok kullanılan bir terim vardır: Dik oyna! Horon tepmenin kuralından gelir. Dik duracaksın, yüzün tam karşıya bakacak. Çoğu zaman, 'Takım dik oynasın, kaybetse de olur' derler. Hocayı belirlerken şehrin, taraftarın, yönetimin DNA'sı ile uyumlu biri olması temel kriterimizdi. Bjelica, bu açılardan baktığınızda tam aradığımız kişiydi.




TÜRKİYE'NİN ÖRNEK KULÜBÜ OLACAĞIZ

BJELICA'NIN en güçlü yönlerinden biri, genç yetenekler keşfedip üst düzey profesyonel futbolcu haline getirebilmesi. Başkanlık koltuğunu devraldığımdan beri hayalim, Trabzon'da bir yetenek fabrikası kurabilmek. Öyle bir sistem hayal ediyorum ki dünyanın birçok ülkesinden çok genç yaşta yetenekler Trabzon'a gelip tesislerimizde hocalarımız, beslenme uzmanlarımız, mentörlerimiz tarafından eğitilsin, köklü yabancı kulüplerle iş birliği içerisinde çok amaçlı bir futbol eğitimi alsın ve Trabzon bu işin merkezi olarak dünyada bilinsin. İnşallah bunu başaracağız.
KALICI başarı istiyorsak, Trabzonspor'un ekonomisini sürdürülebilir hale getirmeliyiz. En büyük hedefimiz, Trabzonspor'u maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek.

PARÇALANMAYALIM, BİRLEŞELİM

TRABZONSPOR taraftarından ricam, ne olursa olsun takımımızın yanında dursunlar. Şampiyonlukların yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Ayrılmayalım, birleşelim. Parçalanmayalım, bütünleşelim.
SÜRDÜRÜLEBILIR bir sportif başarı için sürdürülebilir mali yapı şart. Bunu kurabilmek için birkaç yol var. Bunlardan ilki ve en önemlisi, emlak konut modeli. Kartal'daki tesislerimizi değerlendirmek üzere düğmeye bastık.




BARTRA GİRONA YOLCUSU

Trabzonspor'un İspanyol stoperi Bartra için ülkesinin takımlarından Girona'nın devreye girdiği iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcunun da istekli olduğu ve transferin gerçekleşebileceği aktarıldı.



PETKOVİC VE ORSİC İÇİN HAMLE

Trabzosnpor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın, "İkisini alabilirsek bu takım için çok iyi bir şey yapmış oluruz" dediği Bruno Petkovic ve Mislav Orsic için düğmeye basıldı. Bordo-mavili yetkililerin, Hırvat oyuncuların transferini çözebilmek adına Hırvatistan'a gittiği öğrenildi. 28 yaşındaki santrfor Petkovic, Dinamo Zagreb forması giyiyor. 30 yaşındaki sol kanat Orsic'in ise Southampton ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı
Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş istediğini alamadı! Küme düşen son takım belli oldu…
Mansur Yavaş belediyeciliği? Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış
SON DAKİKA: İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Asıl kavga şimdi başlıyor
SON DAKİKA | Siirt'ten acı haber: Uzman çavuş Aydın Ceylan şehit oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
27 günde 188 daireyi sattı
Şike teklifi ses kaydıyla kanıtlandı, futbol menajerinin 3 yıl hapis! Adam başı 50 bin lira...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yetenek fabrikası kuracağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA