Yetenek fabrikası kuracağız

Uzun aradan sonra biten şampiyonluk hasreti ve sonrasında yaşanan hüsran… Trabzonspor'da geride kalan sezon; taraftar ve camia için büyük hayal kırıklığı oldu. Bu süreçte değişen yönetim ve teknik adamla birlikte bordo-mavililer şimdi yeni bir yolculuğa yelken açıyor.önceki sezon başarıyı zirvede yaşarken, bu yıl maalesef istediğimiz organizasyonu sağlayamadık. Sonuçlar mutlu etmedi. Başarıyı herkes sahiplenir. Ancak başarısızlıkta o 'sahiplenenleri' ortalıkta göremezsiniz.Başkan gitti, hoca gitti, neler yaşandı, neler oldu buralara hiç girmeyeceğim. Yaşandı ve bitti.Avcı, ayrılma kararını bildirdiğinde, 'Bırakma, iyi günde nasıl berabersek kötü günde de yola devam edelim' dedim. Ancak o kararında ısrar etti.Günün birinde yollarımız yeniden kesişecektir. Lakin yakın gelecekte değil.Ona inandım ve arkasında duracağım.insanının özel bir karakteri vardır. Bizler, inandığı şeylerden vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan insanlarız. Trabzon'da çok kullanılan bir terim vardır: Dik oyna! Horon tepmenin kuralından gelir.Çoğu zaman, 'Takım dik oynasın, kaybetse de olur' derler. Hocayı belirlerken şehrin, taraftarın, yönetimin DNA'sı ile uyumlu biri olması temel kriterimizdi.en güçlü yönlerinden biri, genç yetenekler keşfedip üst düzey profesyonel futbolcu haline getirebilmesi. Başkanlık koltuğunu devraldığımdan beri hayalim, Trabzon'da bir yetenek fabrikası kurabilmek.İnşallah bunu başaracağız.başarı istiyorsak, Trabzonspor'un ekonomisini sürdürülebilir hale getirmeliyiz.taraftarından ricam, ne olursa olsun takımımızın yanında dursunlar. Şampiyonlukların yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Ayrılmayalım, birleşelim. Parçalanmayalım, bütünleşelim.bir sportif başarı için sürdürülebilir mali yapı şart. Bunu kurabilmek için birkaç yol var. Bunlardan ilki ve en önemlisi, emlak konut modeli. Kartal'daki tesislerimizi değerlendirmek üzere düğmeye bastık.Trabzonspor'un İspanyol stoperi Bartra için ülkesinin takımlarından Girona'nın devreye girdiği iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcunun da istekli olduğu ve transferin gerçekleşebileceği aktarıldı.Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın, "İkisini alabilirsek bu takım için çok iyi bir şey yapmış oluruz" dediği Bruno Petkovic ve Mislav Orsic için düğmeye basıldı. Bordo-mavili yetkililerin, Hırvat oyuncuların transferini çözebilmek adına Hırvatistan'a gittiği öğrenildi.30 yaşındaki sol kanat Orsic'in ise Southampton ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.