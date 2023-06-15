Yetenekli gençler fırtına olacak!

Trabzonspor ile Sebat Gençlik Spor arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bordomavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, bu anlaşmanın Trabzon futboluna önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Destek sözü veren Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Bizim ortak düşüncemiz, Trabzon futbolunun gelişimini sağlamaktır.Oyuncu maliyetleri çok yüksek. Onun için oyuncu yetiştirerek ve geliştirerek satmak zorundayız. Hiç kimsenin bunun dışında bir şey yapma şansı yok.""Biz futbolcu kaynağının üzerinde oturuyoruz.Trabzonspor'un bu ağabeyliği yapması lazım. Bu desteği lafta bırakmayacağız. Her zaman elimizden gelen katkıyı sağlayacağız." Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım iseifadesini kullandı.CELTA Vigo ile sözleşmesi sona eren Hugo Mallo ile ilgilenen Trabzonspor, sürpriz bir hamleyle sağ bek transferinde rotayı Portekiz'e kırdı. Portekiz basınından Record gazetesi, Porto ile mukavelesi biten 28 yaşındaki sağ bek Wilson Manafa'nın Trabzonspor'a imza atacağını duyurdu. Manafa, geçen sezon 18 maçta Porto forması giydi.