Yine kilidi kıramadı

Trabzonspor Kulübü, maç sonrası Banza'nın golünün iptal edilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, "Hakem Volkan Bayarslan'ın Banza'nın net golünü VAR kararıyla iptal etmesi, skandal ve futbolun ruhuna ihanettir. Bayarslan'ın oyunun akışını bilinçli şekilde sürekli durdurması futbolun özüyle alay etmektir. Bu sistem uzun zamandır köhnemiş, adaletin ve şeffaflığın işlemediği bir yapıya dönüşmüştür. Artık TFF'nin yapması gereken, radikal bir özeleştiri ile çürümüş düzeni reform etmektir" denildi.Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan dönemde sadece 3 kez fileleri buldu. Çaykur Rizespor ile birlikte ligin en az gol atan iki takımından biri olan bordo-mavililer, 1 golü Beşiktaş'a, diğer iki golü ise geçen hafta Kayserispor'a karşı kaydetti.çok ayağa kalkmak için daha çok istemek durumuna getireceğiz.Şu anda iyi olmamanın üzüntüsünü yaşıyoruz" şeklinde konuştu.YENİ transfer Simon Banza'nın Trabzonspor formasıyla attığı ilk gol, VAR'a takıldı. Demokratik Kongolu santrforun 59. dakikada topu ağlarla buluşturduğu pozisyonun başlangıcında Malheiro'nun, Sorescu'ya yaptığı hareketi VAR çağrısı üzerine ekrandan izleyen hakem, golü iptal etti.TRABZONSPOR'A Stefan Savic'ten kötü haber geldi. Sol arka adalesinde hamstring zorlanması ve ödem belirlenen Karadağlı stoperle ilgili teknik direktör Şenol Güneş, bilgi verdi. Tecrübeli çalıştırıcı,dedi.