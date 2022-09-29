Yorgunluğu atlattık şimdi yükseleceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün basın mensuplarına idman sonrası pide ısmarladı. Deneyimli çalıştırıcı, sezonun ilk haftalarının yoğun geçtiğini hatırlatarak, milli arada dinlenme fırsatı bulduklarını söyledi. Avcı, "Fiziksel yorgunluğu dinlenerek atlatabildik. Ancak mental olarak yorgunluk, uzaklaşmadan çözülmüyor. Bu yüzden bu ara bana ve oyuncularıma çok iyi geldi. Şimdi yine yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Umarım kaldığımız yerden hem lig hem de Avrupa'da yolumuza, yükselmeye devam ederiz" dedi.