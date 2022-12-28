Yükseliş zamanı

Karagümrük maçına dair son uyarılarını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, “Bu sezon yarış çok zor geçecek. Sizden seri galibiyetler istiyorum” dedi
Uzun Dünya Kupası arası sonrası 15. hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek ligin gidişatını değiştiren Trabzonspor, bugün deplasmanda Fatih Karagümrük karşısına çıkıyor. Atatürk OlimpiyatStadı'ndaki karşılaşmayıkazanarakzirve ile arasındakipuan farkınıeritmeyi hedefleyenbordo-mavili takımdateknik direktör AbdullahAvcı da takımına son uyarılarınıyapıyor.
ÇABALARIN KARŞILIĞINI ALALIM
F.Bahçe müsabakasında istediklerini aldıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Kamp boyunca çalıştığımız her şeyi uyguladınız. Ancak sizden seri galibiyetler bekliyorum. Çalışmalarımızınkarşılığını sahadadaha da iyi almak istiyorum.Bu sezon İstanbul'un büyüktakımları çok ciddi kadrolarkurdu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Yarış zor geçecek, inişleri çıkışları olacak. Biz o dönemigeçtik, şimdi yükselişzamanımız" dedi. Avcı, F.Bahçe karşısında sahaya sürdüğü kadroyu, Karagümrük mücadelesinde de bozmayacak.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI Mehmet Ali YılmazTesisleri'nde yaptığıantrenmanla hazırlıklarınıtamamlayanTrabzonspor'da futbolcularhayli neşeliydi.Son taktik çalışmasınıgerçekleştirenbordo-mavililer,saat 16.00'da havalananözel uçaklaİstanbul'a geldi.
YUSUF VE LAHTİMİ TRABZON'DA KALDI
Karagümrük sınavı için dün İstanbul'a gelen Trabzonspor'da devre arası takımdan ayrılması beklenen YusufErdoğan, Fenerbahçe maçından sonrayine kadroya alınmazken, gençoyunculardan Lahtimi de İstanbul'agetirilmedi. Ayrıca Dorukhan, Serkan Asan ve Denswil de sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.
İSTANBUL FATİHİ! TRABZONSPOR,
İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi. Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo- mavili takım, İstanbul temsilcileri karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, tekyenilgisini şampiyonluğugarantilediği geçen sezonunson haftasındaMedipol Başakşehirkarşısında 3-1'liksonuçlagördü.
AVCI'NIN KALESİ OLİMPİYAT STADI
TRABZONSPOR, Abdullah Avcı yönetiminde Olimpiyat'ta oynadığı hiçbir maçta puan kaybetmedi. Avcı ile ilk olarak bu statta 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i geçip Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor, 15 Mayıs 2022'de de şampiyonluğu garantileyip çıktığı Altay karşılaşmasını burada oynayıp 2-1 kazanarak kupayı kaldırmıştı. Fırtına, bu sezon başı da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı Olimpiyat'ta aldı. Ayrıca ligin ilk maçında Olimpiyat'ta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı