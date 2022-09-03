Yusuf Yazıcı: Beni taraftar geri getirdi

Trabzonspor'un 3 yıl önce 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulübe kiralık olarak geri döndü. Dün özel uçakla İstanbul'a gelen 25 yaşındaki orta saha sağlık kontrolünden geçip sözleşmeyi imzaladı. Tekrar Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen milli oyuncu,dedi. Trabzonspor'un sezon sonuna kadar kiraladığı yıldız oyuncunun, transferinde devreye girerek Lille'i ikna ettiği öğrenildi.Trabzonspor yönetimi, bir süredir transferi için uğraştığı Georgios Masouras'ı dün renklerine bağlamayı istiyordu ancak kulübünün inatçı tavrı işi uzattı. Yunan kanat oyuncusu için yapılan bonservis pazarlıklarında Olimpiakos yetkilileriyle henüz ortak bir noktada buluşulamadığı öğrenildi.