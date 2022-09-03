Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Yusuf Yazıcı: Beni taraftar geri getirdi
Giriş Tarihi: 3.9.2022

Yusuf Yazıcı: Beni taraftar geri getirdi

Yusuf Yazıcı: Beni taraftar geri getirdi
Trabzonspor'un 3 yıl önce 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulübe kiralık olarak geri döndü. Dün özel uçakla İstanbul'a gelen 25 yaşındaki orta saha sağlık kontrolünden geçip sözleşmeyi imzaladı. Tekrar Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen milli oyuncu, "Farklı bir heyecanım var. Umarım bu heyecanımı sahada başarıyla pekiştiririm. Buraya gelmemde taraftarların çok etkisi ve desteği oldu" dedi. Trabzonspor'un sezon sonuna kadar kiraladığı yıldız oyuncunun, transferinde devreye girerek Lille'i ikna ettiği öğrenildi.

KOMŞU İŞİ UZATTI MASOURAS BEKLİYOR
Trabzonspor yönetimi, bir süredir transferi için uğraştığı Georgios Masouras'ı dün renklerine bağlamayı istiyordu ancak kulübünün inatçı tavrı işi uzattı. Yunan kanat oyuncusu için yapılan bonservis pazarlıklarında Olimpiakos yetkilileriyle henüz ortak bir noktada buluşulamadığı öğrenildi. Bordomavili ekibin Yunan futbolcuları Bakasetas ve Siopis'in de görüştüğü 28 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğu ve kulüplerin anlaşmasını beklediği gelen haberler arasında.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı? 2022 YKS ek tercih boş kontenjan sorgulama
Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır, nereden?
Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne zamana kadar sürüyor, ne kadar? Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı e devlet
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! HDP'li Semra Güzel yakalandı: İşte ilk fotoğrafı...
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Aile Destek Programı 2022 başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Paketi ödemeleri güncel durum
KYK yurt sonuçları tıkla ve hemen sorgula! 2022 e-Devlet KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
SON DAKİKA HABERİ! Akaryakıta çifte indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan çok net 2023 mesajı: Önümüze çıkan her oyunu bozacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Yazıcı: Beni taraftar geri getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA