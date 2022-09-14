Yusuf Yazıcı, ’en değerliler’ zirvesini Uğurcan’dan devraldı

Trabzonspor'dan Lille'ye transfer olup, eski takımına 3 yıl süre sonra geri dönen Yusuf Yazıcı, Süper Lig'in en değerli Türk futbolcusu oldu. Futbol piyasası analizleri yapan Transfermarkt'ın, yaz döneminde alınan transfer teklifleri, kulüplerin ödediği bonservis ve oyuncunun anlaşma detayları dikkate alınarak hazırladığı verilere göre Süper Lig'deki en değerli Türk futbolcusu listesinde Yusuf Yazıcı, 17 milyon Euro piyasa değeriyle zirveye oturdu.

UĞURCAN KOLTUĞU YUSUF' DEVRETTİ

Güncellenen verilerde, yeni sezonda Süper Lig'e katıldıktan sonra piyasa değerini koruyan Yusuf Yazıcı'yı, 1 milyon Euro değer kaybıyla 15 milyon Euro'ya gerileyen Altay Bayırdır ile 1 buçuk milyonluk kayıpla değeri 15 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu takip etti. Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır da, 18 milyon Euro olan piyasa değerinde 3 milyon Euro'luk kayıp yaşayarak zirvedeki yerini takım arkadaşı Yusuf'a kaptırarak dördüncü sıraya geriledi.

Süper Lig'deki en değerli Türk futbolcular listesinde Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür de, 10 buçuk milyon Euro'luk değerlerini koruyarak Ferdi Kadıoğlu'nun ardından altıncı sırada yer aldı.