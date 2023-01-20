Yusuf Yazıcı gözünü 11’e dikti

Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı, şanssız sakatlıklar sonrası form tutmakta ciddi sıkıntı yaşamıştı.Yusuf'un hedefi, performansını yükselterek devam ettirip ilk 11'in önemli bir parçası haline gelmek.sezon başında 600 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Faslı oyuncu Lahtimi, ara kamp dönemine pasaport işlemlerindeki sorun nedeniyle geç katılıncaSon haftalarda kadroya girmekte dahi zorlanan sağ kanat oyuncusunun daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanma ihtimali bulunuyor.