Yusuf Yazıcı gözünü 11’e dikti

Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı, şanssız sakatlıklar sonrası form tutmakta ciddi sıkıntı yaşamıştı. Geriye kalansüreçte 6 lig maçında sadece177 dakika süre olan 25 yaşındakifutbolcu, Ziraat TürkiyeKupası'ndakiÜmraniyespormaçında 2 gol atarakyavaş yavaştoparlandığınınsinyalleriniverdi. Yusuf'un hedefi, performansını yükselterek devam ettirip ilk 11'in önemli bir parçası haline gelmek.
LAHTIMI'YE YOL GÖRÜNDÜ TRABZONSPOR'A sezon başında 600 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Faslı oyuncu Lahtimi, ara kamp dönemine pasaport işlemlerindeki sorun nedeniyle geç katılınca teknikdirektör Abdullah Avcı'nın gözündeniyice düştü. Son haftalarda kadroya girmekte dahi zorlanan sağ kanat oyuncusunun daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanma ihtimali bulunuyor.