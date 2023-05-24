Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’daki ikinci döneminde kayıpları oynadı: Dip yaptı!

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi. Lille'e 16.5 milyon Euro bonservis bedeli ile giden ve 25 maçta forma giydiği için 1 milyon Euro daha gelir getiren tecrübeli orta sahanın Trabzonspor'daki ikinci dönemi büyük hayal kırıklığı oldu. İlk olarak Ferencvaros'a karşı forma giyen ancak sakatlık yaşayan Yusuf, Beşiktaş mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sonrası o dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından çok fazla tercih edilmedi.Trabzonspor'daki ikinci döneminde 14 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.Danışmanların kurbanıAvcı'nın elinde Bakasetas ve Abdülkadirvarken, Hamsik'in yedeği yokken, Yusuf'uneden aldı? Bunu sormak için çok geç.Geçen sezon bir elin parmakları kadarmaça çıkmış Yusuf'un bu sene Trabzon'daaldığı süre 1000 dakikanın altında. Bu daancak 10 maç eder. İki sezonda 15 maçaçıkmış futbolcuyu marka olduğuna inandırandanışmanları yüzünden Yusuf Yazıcıbu halde. Daha yaşı 26... Sol ayağını, tekniğinianlatmaya gerek yok. Ama o ayağahükmedecek sıfırlanmış bir beyne ihtiyacıvar. "Lille'de Galtier onu 2.santrfor gibi oynattı. Ancak bu dizilişi kullanantakım sayısı çok az. Bugünün futbolundatop ayağına geldiğinde değil toprakipteyken ne yaptığın da önemli.Yusuf, dirençli bir orta sahaoyuncusu olmayı başarırsaçalışacağı teknik adamlarıngüvenini kazanır.