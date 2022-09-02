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Giriş Tarihi: 2.9.2022

Yusuf Yazıcı yuvaya döndü!

Yusuf Yazıcı yuvaya döndü!
Trabzonspor'un transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Bordo-mavili takım, gün içerisinde duyurduğu Umut Bozok ve Maxi Gomez'den sonra bir transferi daha sonuçlandırdı. Üç yıl önce 16 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ile Lille kulübüne satılan, ardından 1 milyon Euro daha bonus kazanılan Yusuf Yazıcı, kiralık olarak yuvaya döndü. 25 yaşındaki oyuncunun tekrar Trabzonspor'a gelmek istemesi ile başlayan ve yaklaşık 10 gündür devam eden süreç sonunda Fransız kulübü, milli futbolcunun olduğu yere transfer gerçekleştirince ayrılmasına izin verdi. Bunun üzerine yapılan görüşmelerde kısa süre içerisinde anlaşma sağlandı. Yusuf bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar opsiyonsuz olarak kiralık sözleşmeyi imzalayacak.

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Yusuf Yazıcı yuvaya döndü!
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