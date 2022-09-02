Yusuf Yazıcı yuvaya döndü!

Trabzonspor'un transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Bordo-mavili takım, gün içerisinde duyurduğu Umut Bozok ve Maxi Gomez'den sonra bir transferi daha sonuçlandırdı. Üç yıl önce 16 milyon 500bin Euro bonservis bedeli ile Lille kulübünesatılan, ardından 1 milyon Euro dahabonus kazanılan Yusuf Yazıcı, kiralıkolarak yuvaya döndü. 25 yaşındaki oyuncunun tekrar Trabzonspor'a gelmek istemesi ile başlayan ve yaklaşık 10 gündür devam eden süreç sonunda Fransız kulübü, milli futbolcunun olduğu yere transfer gerçekleştirince ayrılmasına izin verdi. Bunun üzerine yapılan görüşmelerde kısa süre içerisinde anlaşma sağlandı. Yusufbugün İstanbul'a gelecek vesağlık kontrolünün ardından sezonsonuna kadar opsiyonsuz olarakkiralık sözleşmeyi imzalayacak.