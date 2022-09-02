Yusuf Yazıcı yuvaya döndü!

Trabzonspor'un transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Bordo-mavili takım, gün içerisinde duyurduğu Umut Bozok ve Maxi Gomez'den sonra bir transferi daha sonuçlandırdı.25 yaşındaki oyuncunun tekrar Trabzonspor'a gelmek istemesi ile başlayan ve yaklaşık 10 gündür devam eden süreç sonunda Fransız kulübü, milli futbolcunun olduğu yere transfer gerçekleştirince ayrılmasına izin verdi. Bunun üzerine yapılan görüşmelerde kısa süre içerisinde anlaşma sağlandı.