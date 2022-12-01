‘Zaafların üzerine gideceğiz’

Trabzonspor, Antalya Belek'teki hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde sürdürdü. Çalışmaya milli takımlara giden Larsen ve Gomez, özel izinli Lahtimi, yeni ameliyat olan Bartra, sakatlıkları bulunanAntrenman şiddetli yağmur altında gerçekleştirilirken Abdullah Avcı, talebelerini uyararak "Hem kendi zaaflarımızın üzerine gidip düzelteceğiz hem de rakiplerin zaaflarının üzerine gideceğiz" değerlendirmesini yaptı.FINANSAL Fair Play'e büyük önem veren Trabzonspor'da ödemeler düzenli bir şeklide gerçekleştiriliyor. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği ilk taksidin (50 milyon TL) ardından ikincisi de ödendi. Yönetim ayrıca oyuncuların maaşlarını hesaplara yatırdı. Trabzonspor'da böylece geçmişe dönük yükümlülükler yerine getirilmiş oldu.