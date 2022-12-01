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Giriş Tarihi: 2.12.2022

‘Zaafların üzerine gideceğiz’

‘Zaafların üzerine gideceğiz’
Trabzonspor, Antalya Belek'teki hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde sürdürdü. Çalışmaya milli takımlara giden Larsen ve Gomez, özel izinli Lahtimi, yeni ameliyat olan Bartra, sakatlıkları bulunan Dorukhan, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı ve Djaniny katılmadı. Antrenman şiddetli yağmur altında gerçekleştirilirken Abdullah Avcı, talebelerini uyararak "Hem kendi zaaflarımızın üzerine gidip düzelteceğiz hem de rakiplerin zaaflarının üzerine gideceğiz" değerlendirmesini yaptı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NE İKİNCİ ÖDEME YAPILDI
FINANSAL Fair Play'e büyük önem veren Trabzonspor'da ödemeler düzenli bir şeklide gerçekleştiriliyor. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği ilk taksidin (50 milyon TL) ardından ikincisi de ödendi. Yönetim ayrıca oyuncuların maaşlarını hesaplara yatırdı. Trabzonspor'da böylece geçmişe dönük yükümlülükler yerine getirilmiş oldu.

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‘Zaafların üzerine gideceğiz’
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