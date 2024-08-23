Zaman değil destek istiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı "Zaman istemiyorum, destek istiyorum. Bu takım çok iyi bir takım olacak" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "İlk 70 dakikadan mutluyum. Taraftarımızın yoğun desteğiyle oyunu domine eden ve maçı kazanmak isteyen bir kimlikle sahada olmak istiyoruz rövanşta.Trabzonspor, taraftarı ile birleştiği zaman güçlü. Bu büyük marka yarışacaktır.TEKNİK direktörü Abdullah Avcı radikal değişikliklere imza attı. Cezalı Eren Elmalı yerine Barisic, Malheiro yerine Ozan Tufan'a forma veren tecrübeli hoca, Lundstram yerine Mendy, Cihan yerine Bardhi, Trezeguet yerine Orsic'e görev verdi. Forvette ise Enis Destan 11'de şans buldu.