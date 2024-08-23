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Giriş Tarihi: 23.8.2024

Zaman değil destek istiyorum

Bordo-mavililerin teknik patronu Avcı, oyuncularının isteklerini sahaya yansıttığını söylerken ikinci maçta taraftarın desteğine işaret etti

YUNUS EMRE SEL
Zaman değil destek istiyorum
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı "Zaman istemiyorum, destek istiyorum. Bu takım çok iyi bir takım olacak" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "İlk 70 dakikadan mutluyum. Taraftarımızın yoğun desteğiyle oyunu domine eden ve maçı kazanmak isteyen bir kimlikle sahada olmak istiyoruz rövanşta. Son vuruşlar önemli işler, forvet de alacağız, 8-10 oynayan futbolcu da alacağız. Trabzonspor, taraftarı ile birleştiği zaman güçlü. Bu büyük marka yarışacaktır. Sağduyulu taraftarımızın vereceği desteğe ihtiyacımız var. Sahanın içinde kalalım, enerjimizin başka yere çekilmesine gerek yok."

AVCI NEŞTERİ VURDU!
TEKNİK direktörü Abdullah Avcı radikal değişikliklere imza attı. Cezalı Eren Elmalı yerine Barisic, Malheiro yerine Ozan Tufan'a forma veren tecrübeli hoca, Lundstram yerine Mendy, Cihan yerine Bardhi, Trezeguet yerine Orsic'e görev verdi. Forvette ise Enis Destan 11'de şans buldu.
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