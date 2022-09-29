Zaman geçirmek için gelmedim!

“Hedeflerim Trabzonspor’u en üstte tutmak ve milli takımım ile Dünya Kupası’nda yer almak.”
Trabzonspor'da savunmanın vazgeçilmezi haline gelen Marc Bartra, idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hâlâ geçiş süreci yaşadığını vurgulayan İspanyol stoper, "Başka ligden geldim,adapte olmaya çalışıyorum. Real Betis'temutluydum. Orada kalmak istiyordum.Ama sonra Trabzonspor devreye girdive düşüncemi değiştirdi. Benim burayageliş amacım sadece zaman geçirmekdeğil, Trabzonspor'u en üstte tutabilmek.Bireysel hedefim de Dünya Kupası'ndamilli takımımda şans bulmak" dedi.