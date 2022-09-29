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Giriş Tarihi: 29.9.2022

Zaman geçirmek için gelmedim!

Zaman geçirmek için gelmedim!

“Hedeflerim Trabzonspor’u en üstte tutmak ve milli takımım ile Dünya Kupası’nda yer almak.”

Trabzonspor'da savunmanın vazgeçilmezi haline gelen Marc Bartra, idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hâlâ geçiş süreci yaşadığını vurgulayan İspanyol stoper, "Başka ligden geldim, adapte olmaya çalışıyorum. Real Betis'te mutluydum. Orada kalmak istiyordum. Ama sonra Trabzonspor devreye girdi ve düşüncemi değiştirdi. Benim buraya geliş amacım sadece zaman geçirmek değil, Trabzonspor'u en üstte tutabilmek. Bireysel hedefim de Dünya Kupası'nda milli takımımda şans bulmak" dedi.

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Zaman geçirmek için gelmedim!
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