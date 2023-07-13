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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Zapata hamlesi

YUNUS EMRE SEL
Zapata hamlesi

Atalanta ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu için ilk teklifini ileten bordo-mavili takım, gelecek yanıta göre hareket edecek

Forvet bölgesine pivot özellikleri bulunan bir ismi almak isteyen Trabzonspor, Atalanta'nın 32 yaşındaki oyuncusu Duvan Zapata için girişimlerde bulundu. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan, adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Kolombiyalı futbolcu ile menajerler aracılığıyla temasa geçildi. Ardından İtalyan kulübüyle görüşen bordo-mavili takım, ilk teklifini iletti. Takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülen tecrübeli oyuncu için Atalanta cephesinden henüz bir cevap gelmediği öğrenildi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN ONAY ÇIKTI
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, "Faydalı bir transfer olur" raporunu verdiği Zapata, geçen sezon sakatlığından dolayı forma giydiği 27 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti. Kariyerinde Udinese, Napoli, Sampdoria, Estudiantes ve America de Cali gibi takımlarda oynayan futbolcu, Kolombiya Milli Takımı'nda 34 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

DJANINY TRABZON'A DÖNDÜ
Trabzonspor'da Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Geçen sezon devre arasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle BAE ekibi Sharjah FC'ye kiralanan deneyimli futbolcu, sezonun bitmesiyle geri dönmüştü. Ancak kadroda düşünülmeyen oyuncu, kulüp bulana kadar Trabzon'da çalışmalarını sürdürecek.

BJELICA TAKIMI KANDIRDI!
Trabzonspor'da dün yorucu antrenman sonrasında teknik direktör Bjelica, oyuncularına, "Herkes gözlerini kapayarak sırt üstü yatıp dinlensin" dedi. Takım saha içinde yere yattıktan sonra teknik ekip sessizce sahadan uzaklaştı. Futbolcular bir süre öyle kaldıktan sonra ilk olarak durumu fark eden Visca, ayağa kalktı. Diğer oyuncular da buna uyarak idmanı tamamladı ve gülerek sahadan ayrıldılar.

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Zapata hamlesi
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