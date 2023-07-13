Zapata hamlesi

Atalanta ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu için ilk teklifini ileten bordo-mavili takım, gelecek yanıta göre hareket edecek
Forvet bölgesine pivot özellikleri bulunan bir ismi almak isteyen Trabzonspor,Atalanta'nın 32 yaşındakioyuncusu Duvan Zapata içingirişimlerde bulundu. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan, adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Kolombiyalı futbolcu ile menajerler aracılığıyla temasa geçildi. Ardından İtalyan kulübüyle görüşen bordo-mavili takım, ilk teklifini iletti. Takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülen tecrübeli oyuncu için Atalanta cephesinden henüzbir cevap gelmediği öğrenildi.
TEKNİK DİREKTÖRDEN ONAY ÇIKTI
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, "Faydalı birtransfer olur" raporunu verdiği Zapata, geçen sezonsakatlığından dolayı forma giydiği 27maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti. KariyerindeUdinese, Napoli, Sampdoria,Estudiantes ve America de Cali gibitakımlarda oynayan futbolcu, KolombiyaMilli Takımı'nda 34 maçta 4gol, 2 asistlik performans sergiledi.
DJANINY TRABZON'A DÖNDÜ
Trabzonspor'da Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Geçen sezon devre arasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle BAE ekibi Sharjah FC'ye kiralanan deneyimli futbolcu, sezonun bitmesiyle geri dönmüştü. Ancak kadroda düşünülmeyen oyuncu, kulüp bulana kadar Trabzon'da çalışmalarını sürdürecek.
BJELICA TAKIMI KANDIRDI!
Trabzonspor'da dün yorucu antrenman sonrasında teknik direktör Bjelica, oyuncularına, "Herkesgözlerini kapayarak sırt üstü yatıpdinlensin" dedi. Takım saha içinde yere yattıktan sonra teknik ekip sessizce sahadan uzaklaştı. Futbolcular bir süre öyle kaldıktan sonra ilk olarak durumu fark eden Visca, ayağa kalktı. Diğer oyuncular da buna uyarak idmanı tamamladı ve gülerek sahadan ayrıldılar.