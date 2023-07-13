Zapata hamlesi

Forvet bölgesine pivot özellikleri bulunan bir ismi almak isteyenKulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan, adı daha önceveile de anılan Kolombiyalı futbolcu ile menajerler aracılığıyla temasa geçildi. Ardından İtalyan kulübüyle görüşen bordo-mavili takım, ilk teklifini iletti. Takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülen tecrübeli oyuncu içinTeknik direktör Nenad Bjelica'nın,raporunu verdiği Zapata, geçen sezonsakatlığından dolayı forma giydiği 27maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti. Kariyerindevegibitakımlarda oynayan futbolcu, KolombiyaMilli Takımı'nda 34 maçta 4gol, 2 asistlik performans sergiledi.Yeşil Burun Adalı forvet Djaniny'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Geçen sezon devre arasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle BAE ekibi Sharjah FC'ye kiralanan deneyimli futbolcu, sezonun bitmesiyle geri dönmüştü. Ancak kadroda düşünülmeyen oyuncu, kulüp bulana kadar Trabzon'da çalışmalarını sürdürecek.dün yorucu antrenman sonrasında teknik direktör Bjelica, oyuncularına,dedi. Takım saha içinde yere yattıktan sonra teknik ekip sessizce sahadan uzaklaştı. Futbolcular bir süre öyle kaldıktan sonra ilk olarak durumu fark eden Visca, ayağa kalktı. Diğer oyuncular da buna uyarak idmanı tamamladı ve gülerek sahadan ayrıldılar.