Zaper’i takibe aldı

Trabzonspor yönetimi, gelecek sezonun transferlerini erkenden yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden birisi de Mihael Zaper…Kulübüyle mukavelesi Haziran 2024'te sona erecek 24 yaşındaki defansif orta sahanın, Trabzonspor'un scoutları tarafından izlendiği belirtildi. Bjelica'nın kalacak ve gidecekleri belirlemesinin ardından yönetimin, Zaper ile listeye alınan diğer isimler için somut adımlar atması bekleniyor.Yıldız futbolcu, bu karşılaşmaların 24'üne ilk 11'de başladı.Ağustos 1998 tarihinde dünyaya gelen ve 1.88 metre boyunda olan Mihael Zaper, sağ ayağını kullanan bir futbolcu. İki yıldır kaptanlığı yaptığı Osijek'te toplam 145 maça çıkarken 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 9 kez de Hırvatistan U19 ve U21 takımlarının formasını giydi.