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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Zaper’i takibe aldı

YUNUS EMRE SEL
Zaper’i takibe aldı

Fırtına, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Bordo-mavili yönetim, NK Osijek ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Hırvat orta saha için temasa geçecek

Trabzonspor yönetimi, gelecek sezonun transferlerini erkenden yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden birisi de Mihael Zaper… Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın eski takımı NK Osijek'in kaptanı Zaper'i yakın takibe aldı. Kulübüyle mukavelesi Haziran 2024'te sona erecek 24 yaşındaki defansif orta sahanın, Trabzonspor'un scoutları tarafından izlendiği belirtildi. Bjelica'nın kalacak ve gidecekleri belirlemesinin ardından yönetimin, Zaper ile listeye alınan diğer isimler için somut adımlar atması bekleniyor. Hırvat futbolcu, bu sezon Osijek formasıyla üç farklı kulvarda 30 maça çıkarken, hücuma 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmaların 24'üne ilk 11'de başladı.

MIHAEL ZAPER KİMDİR?
11 Ağustos 1998 tarihinde dünyaya gelen ve 1.88 metre boyunda olan Mihael Zaper, sağ ayağını kullanan bir futbolcu. İki yıldır kaptanlığı yaptığı Osijek'te toplam 145 maça çıkarken 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 9 kez de Hırvatistan U19 ve U21 takımlarının formasını giydi.

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Zaper’i takibe aldı
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