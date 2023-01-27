Zor dönemeç

Trabzonspor, Hatay ile başlayacak olan süreçte ortalama 72 saatte bir sahada olacak
Trabzonspor için kulüp tarihinin en yoğun maç trafiklerinden birisi hafta sonu başlıyor. Ligdeki yoğun takvime iki Konferans Ligi maçı da dahil olacak olan Fırtına, 28 Ocak'ta başlayıp 26 Şubat tarihindesona erecek olan yaklaşık30 günlük süre içerisindetoplamda 8 maça çıkacak. Ortalama 72 saatte bir maç yapacak olan bordo- mavili takım için kritik şubat ayı içerisinde teknik ekibin kadroyu değişimli kullanması bekleniyor. AbdullahAvcı'nın, öğrencilerinirotasyonlu kullanmasıbeklenirken alınacakbir galibiyet serisi iletüm kulvarlarda ilerlemekistediği öğrenildi.
BARDHİ 3 MİLYON EURO
BIR türlü istenilen sıçramayı yapamayan Enis Bardhi için bekleyiş sürüyor. Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına takımdan ayrılması gündemde olan oyuncuya İspanya ve İtalya'dan gelmesi muhtemel transfer teklifleri için yönetim hazırlığını yaptı. Bordo-mavililer, 3 milyon Euro verilen oyuncuyu bu bedelin altına bırakmayacak.