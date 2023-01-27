Zor dönemeç

Trabzonspor için kulüp tarihinin en yoğun maç trafiklerinden birisi hafta sonu başlıyor. Ligdeki yoğun takvime iki Konferans Ligi maçı da dahil olacak olan Fırtına, 28 Ocak'ta başlayıpOrtalama 72 saatte bir maç yapacak olan bordo- mavili takım için kritik şubat ayı içerisinde teknik ekibin kadroyu değişimli kullanması bekleniyor.BIR türlü istenilen sıçramayı yapamayan Enis Bardhi için bekleyiş sürüyor. Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına takımdan ayrılması gündemde olan oyuncuya İspanya ve İtalya'dan gelmesi muhtemel transfer teklifleri için yönetim hazırlığını yaptı. Bordo-mavililer, 3 milyon Euro verilen oyuncuyu bu bedelin altına bırakmayacak.