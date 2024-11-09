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Giriş Tarihi: 9.11.2024

Zorlu Dönemeç

Kaybetmeye artık tahammülü kalmayan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor’a konuk olacak

YUNUS EMRE SEL
Zorlu Dönemeç
Oynadığı son iki maçı da kaybeden Trabzonspor, bugün kendisi gibi sıkıntılı günler geçiren Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde 12 puanla 11. sırada yer alan bordo- mavililer, Karadeniz derbisini kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Oyuncularını uyararak bu mücadelenin ayağa kalkmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten teknik direktör Şenol Güneş'in, "F.Bahçe maçında neler yapabileceğinizi gösterdiniz, şimdi daha iyisini yapabiliriz. Milli ara öncesi 3 puan önemli. İstediklerimizi yapıp yakaladığımız pozisyonları sonuçlandırmalıyız" dediği öğrenildi.
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Zorlu Dönemeç
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