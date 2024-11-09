Zorlu Dönemeç

Oynadığı son iki maçı da kaybeden Trabzonspor, bugün kendisi gibi sıkıntılı günler geçiren Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde 12 puanla 11. sırada yer alan bordo- mavililer, Karadeniz derbisini kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Oyuncularını uyararak bu mücadelenin ayağa kalkmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten teknik direktör Şenol Güneş'in,dediği öğrenildi.