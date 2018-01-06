Everton Cenk Tosun'u resmen açıkladı

Kara Kartal'ın yıldızı Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti. Kulüp, Cenk'in videosunu sosyal medyadan paylaşarak transferi duyurdu.



Golcü futbolcu İngiliz takımı ile 4.5 yıllık anlaşma imzaladı.



İŞTE CENK TOSUN'UN İLK SÖZLERİ

Kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "Everton oyuncusu olduğum için müthiş hissediyorum. Burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Everton formasıyla maça çıkmak için heyecanlanıyorum. Everton büyük bir tarihe sahip bir kulüp ve taraftarlarının ne istediğini biliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu onlara ispatlayacağım. Biliyorum Everton formasıyla Premier Lig'de iyi işler yapacağım." ifadelerini kullandı.



Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 125 bin Pound. (633.75 bin TL)



BEŞİKTAŞ DA KAP'A BİLDİRDİ

Siyah Beyazlı Kulüp Everton'ın açıklaması sonrası KAP'a görüşmelere başlandığını duyurdu.



İŞTE O AÇIKLAMA:



Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.