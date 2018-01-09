Tekrar dünya yıldızı olmaya var mısın?

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini bitirmek için dün özel uçakla İspanya'ya gitti. Arda ile Barselona'da masaya oturan Gümüşdağ, "Biz seni tekrar dünya yıldızı olarak görmeyi ve bunu Başakşehir'de başarmanı istiyoruz. Sadece futbol oynaman lazım. Bu ortamı ve huzuru sana sağlayabiliriz. Bizimle var mısın?" diyerek, teklifini iletti. Tecrübeli futbolcu, "Teşekkür ederim başkanım, buraya kadar gelmişsiniz sağ olun. Tabii ki camianın bir parçası olmayı isterim" cevabını verdi. Gümüşdağ, milli futbolcunun olumlu yanıtı sonrası Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu ile buluştu ve Arda'yı 1.5 yıllığına kiralamak istediklerini aktardı. Barça cephesi, iki milyon Euro kiralama bedeli ve Arda'nın ücretinin tamamının ödenmesi şartıyla transfere izin vereceğini bildirdi. Kiralama ücreti veremeyeceğini aktaran Başakşehir, ayrıca Arda'nın 1.5 yıllık ücreti olan 11 milyon Euro'nun yarısını ödeyebileceğini söyledi. Pazarlıkların bugün sonuçlanması bekleniyor.

AVCI: TAKIM İÇİ DENGELERİ BOZMAZ

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Arda Turan transferi kulüp içindeki dengeleri bozabilir mi?" sorusuna, "Bence, aile ortamının olduğu bir yerde oyuncunun performansının da çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü burada Adebayor, Emre ve Clichy gibi dünya çapında isimler var. Eğer bu transfer gerçekleşirse Arda sistemimizdeki önemli parçalardan birisi olur" yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ HALA UMUTLU!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını açıklamasına rağmen, siyahbeyazlıların hala bu transfer için umutlarını koruduğu da gelen bilgiler arasında. Arda ile Arsenal ve Everton da ilgileniyordu.

FORMASI COUTİNHO'YA ?

Liverpool 'dan 160 milyon Euro gibi rekor bir ücretle Barcelona'ya transfer olan Philippe Coutinho'nun giyeceği forma numarası belli oldu. Taraftarlar, Brezilyalı yıldızın forması almak için mağazalara koşarken, çekilen bir fotoğrafta forma numarasının 7 olduğu görüldü. Barcelona'da daha önce 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu.