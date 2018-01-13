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'da

'in anlaşmaya vardığı 'ı taşıyan uçak, 'a indi.

Giriş Tarihi: 13.1.2018 18:43 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 19:49
Arda Turan İstanbul'da

Barcelona'dan 'e transfer olan akşam saatlerinde 'a geldi. 'nda kısa bir açıklama yapan Turan, "Bu fırsatı verdikleri için Başakşehir'e teşekkür ederim. Uzun vadede başarıları olmak için geldim. Umarım güzel başarılara, şampiyonluğa beraber ulaşırız" dedi.

Konuşmasının ardından Turan, kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Polis ile taraftar arasında arbede

Arda Turan'ı Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Havaalanı dışında polis ile taraftar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sonrası polis taraftarı sakinleştirerek, olayların büyümesi önledi. Çıkan olaylarda bir taraftar baygınlık geçirdi.

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Arda Turan İstanbul'da
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