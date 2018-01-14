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Remy’ye sıkı teklif

, Fransız forvete 1.5 yıl için 1.7 milyon Euro ve bonuslar önerdi. forması giyen oyuncu, bonservis sorununu halletmesi halinde 1.7 milyonun, 200 bin Euro'sunu imza parası olarak alacak

YUNUS EMRE SEL Transfer Haberleri Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018
Remy’ye sıkı teklif

Trabzonspor forvet arayışında Loic Remy isminde karar kıldı. Sezon başında ekiplerinden ile anlaşmaya varan ancak teknik direktörü ile sorunlar yaşayan Remy yönetimin bırakmaya sıcak olmamasına rağmen ayrılmak istiyor. Bordomavili yönetim, "Kulübünle olan bonservis sorununu çözersen seni bedelsiz olarak transfer etmeye hazırız. 1.5 yıllık sözleşme karşılığında toplam 1.5 milyon Euro veririz" şeklinde bir teklif yaptı. Trabzon oyuncuya ayrıca 200 bin Euro da imza parası verecek ve rakam 1.7 milyon Euro'ya çıkacak. Remy'ye ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda 150 bin, galibiyetler için iç sahada 7 bin, deplasmanda 10 bin, 15 gole katkı yaparsa 100 bin Euro bonus verecek.

DURİCA BIRAKIYOR!
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren 'un Slovak stoperi Durica, dün canlı yayında taraftarı üzecek bir açıklama yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, sezon sonu büyük ihtimalle futbolu bırakacağını söyledi. Durica'nın Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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Remy’ye sıkı teklif
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