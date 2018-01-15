Arda imzalıyor

Barcelona'dan Arda Turan'ı renklerine katarak ara transfere damga vuran Medipol Başakşehir'de imzalar bugün atılıyor. Dün Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Arda, "Çok mutluyum. Sadece kısa vade için değil uzun vadeli başarılar için geldim" dedi. Yıldız futbolcuyu bugün yoğun bir gün bekliyor. Saat 09.15'te yeni takımıyla bir araya gelecek. 09.30'da takım kahvaltıya geçecek. 10.45'te imza töreni başlayacak. Saat 11.30'da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman start alacak. Transferin detayları ise şöyle:

Barcelona'da net ücreti 4 milyon Euro olan Arda'ya maaşı Başakşehir tarafından ödenecek.

Barcelona, 4 transfer dönemi boyunca Arda'yı satma hakkına sahip olacak. Teklif için ilk konuşma hakkı Başakşehir'in.

Barcelona; başarıya göre de 'kira bonusu' alacak.

INSTAGRAM'DA SİLME YARIŞI

Arda Turan, G.Saray ve Milli Takım'dan arkadaşı Selçuk İnan'ı bilinmeyen bir sebeple Instagram hesabından çıkardı. Muslera da Arda'yı takibi bıraktı. G.Saraylı kadın basketbolcu Işıl Alben ise Metin Oktay'ın resminin yer aldığı paylaşımda "Bizi sevenleri üzmeyelim baba" ifadesini kulandı, ardından Arda'yı takipten çıkardı. Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarın da Arda'yı takibi bıraktıkları öğrenildi.

MURAT ÖZBOSTAN BİR GÖRÜŞ



Bu tören tarihe geçer!?

Bugün önemli bir imza töreni var. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın dönüşü için, "Bu sadece Başakşehir'in transferi değil, Türkiye'nin transferi" ifadesini kullandı. Gümüşdağ, bu transferin olması için büyük emek harcadı, açıkçası da risk aldı. Bu cesaret işi... İşte bu nedenle bugünkü toplantının tarihi nitelikte olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Arda için... Başkan Gümüşdağ'ın dediği gibi Türkiye'nin transferi olan Arda'nın, Türk halkına vereceği mesajlar yeni bir başlangıç adına önemli. Geçmişte yaşananlar üzüntü vericiydi. Ama hiçbir şey için de geç değil. Artık top Arda'da. Zor bir süreç kendisini bekliyor. Bütün gözler üzerinde olacak. "Ben bitmedim" demek için harcayacağı enerji, sadece saha içinde kalmalı... Başakşehir önemli bir iş yaptı. Psikolojik olarak da rakiplerine karşı bir artı kazandı. Süper Lig'deki yarış, Arda Turan'ın transferiyle farklı bir boyuta ulaştı. Biraz önce ifade ettiğim gibi; işin psikolojik tarafı çok önemli... Arda Turan, Başakşehir'e hayırlı olsun...