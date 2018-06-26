Transfer borsası

Göztepe rotayı İrfan Can'a çevirdi
ORTA sahaya önemli bir ismi transfer etmek isteyen Göztepe, Medipol Başakşehir'de oynayan İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldı. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın kadrosunda görmeyi çok istediği 22 yaşındaki futbolcu için Başkan Mehmet Sepil'in Başakşehir yönetimiyle görüşeceği öğrenildi. Göz-Göz'deki transfer çalışması İrfan'la da sınırlı değil. Sağ beke de takviye planlayan sarı-kırmızılı takım, Barış Yardımcı için görüştüğü Bursaspor'dan olumlu yanıt aldı. Sporting'i bıraktı yeni rotası Rize TRANSFER
çalışmalarına hız veren Çaykur Rizespor
, önemli bir santrforun peşine düştü: Ruben Ribeiro. Karadeniz ekibi, taraftarı tesisleri basıp futbolcuları darp etmesi sonucu kulübü Sporting Lizbon
ile sözleşmesini fesheden Portekizli ile ilgileniyor. Ribeiro ile görüşmeler sürerken 30 yaşındaki futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshettiği için yönetim bir yandan da ceza alma olasılığına karşı TFF ve UEFA ile dirsek temasında. Rıza Çalımbay ince eleyip sık dokuyor
ATIKER
Konyaspor'un yeni teknik patronu Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında Radyospor'a konuştu. Takviye istediği mevkileri yönetime ilettiğini ifade eden 55 yaşındaki teknik adam, "İzlediğimiz bazı oyuncular var. Transferin sayısı çok önemli değil. Bize katkı yapacak oyuncuları
alacağız. Sırf transfer olsun diye kadromuzu şişirmeyeceğiz. 9-10 oyuncu almayacağız" diye konuştu. Ankaragücü'ne Hollandalı maestro A L T I
yıl sonra Süper Lig
'e dönen Ankaragücü, transferde rotasını Sırbistan'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Kızılyıldız forması giyen orta saha oyuncusu Mitchell Donald'ı gündemine aldı. 29 yaşındaki Hollandalı'nın menajerler aracılığıyla önerildiği ve Başkent ekibinin şu anda düşünme aşamasında olduğu vurgulandı. Donald'ın yıllık 1 milyon Euro istediği ifade ediliyor. Giresunspor uçan Faslı'yı bitirdi...
ÖNÜMÜZDEKI
sezon Süper Lig'e çıkacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Giresunspor yönetimi, Fransa Ulusal Lig ekibi Concarneau'da forma giyen Said Idazza ile anlaştı. Faslı kanat oyuncusu ile bir pürüzün kalmadığını belirten başkan Mustafa Bozdağ, Idazza ile birlikte daha önce anlaştıkları William Sery'nin hafta içinde resmi sözleşmeye imza atacağını ifade etti. Geçtiğimiz sezon ligde 14 gol atan Idazza, yüksek hızı ve adam eksiltme becerisiyle dikkat çekiyor.